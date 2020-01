Como a Lua Minguante em Áries vai afetar os signos nesta semana

Os últimos dias foram todos sobre levar a vida com mais leveza. Não mais. A partir desta terça-feira, 25 de junho, a Lua Nova em Gêmeos se despede e é hora de dar lugar para a Lua Minguante em Áries, que pede para que as pessoas parem de culpar o Universo, os outros, a astrologia e comecem a assumir mais os seus atos e decisões, passem a entender que, no fundo, a culpa de muitas coisas não darem certo, talvez, seja da própria pessoa.

“É hora de deixar o vitimismo para trás, não carregar mais as frescuras de sempre, porque, só assim, você vai poder seguir em frente”, avisa Masumi Suginoshita, astróloga e terapeuta integrativa. De acordo com ela, o período pede para que cada um olhe bastante para si mesmo e se pergunte: “será que eu estou me dando as condições certas para de fato agir?”

“Será um momento no qual a galera realiza que o mundo não está contra. Por exemplo, você está no meio de um projeto importante, mas ele não pode avançar se você não se der as condições necessárias para isso, como dormir direito, se alimentar bem… É hora de voltar os olhos para si mesma e, principalmente, não esperar que os outros façam as coisas para você”, explica.

Segundo Masumi, os outros trânsitos acontecendo, como Vênus em Gêmeos fazendo oposição com Júpiter em Sagitário em Quadratura em Netuno, ainda reforçam esse conselho de se colocar em primeiro lugar e focar na sua própria vida. “Às vezes as pessoas não fazem coisas para si mesmas porque elas têm medo de perder alguma coisa, perder o vínculo com alguém. É um momento sobre ser sua própria mãe, não esperar que os outros façam, faça você”, finaliza.

No Trabalho

É a mesma dica: assumir suas responsabilidades (e culpas!) para que as coisas possam vingar. Sem tempo, irmão, para esperar que seu colega de trabalho toque aquele projeto especial para você, por exemplo.

Boas notícias para as pessoas de Câncer, Escorpião e Peixes: de acordo com ele, se essa galera conseguir manter o foco, muita coisa vai sair do papel nas próximas semanas. Para as capricornianas, que já são focadas por natureza, a dica é praticar o autocuidado e saber equilibrar a vida privada com a profissional. O mesmo vale para quem é de Áries e Libra.

No Amor

Vênus continua em Gêmeos e, por isso, é um momento para não alimentar fantasias porque serão grandes as chances de quebrar a cara.

“Quem vai se dar bem? Gêmeos, Leão, Aquário e Libra estão pois adora essa coisa mais superficial eles querem mesmo estar com as pessoas, sem muita DR, sem muita questão emocional”, diz.

Para os outros signos, no entanto, o conselho é cuidar de si, fazer aquela boa rotina de skincare e esperar mais um pouco, tempos melhores virão.