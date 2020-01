A Lua Cheia em Sagitário vai deixar todo mundo muito louco

Você está animada para essa semana? Já pensando no feriado e nas possibilidades de festa e farra? Pois o céu dessa semana tem tudo a ver com isso. Conversamos com a astróloga Masumi Suginoshita, que analisou os alinhamentos dos astros e dá boas dicas para encarar essa semana de frente.

Nessa segunda-feira, 17 de junho, a Lua entra em sua fase cheia. “Toda Lua Cheia intensifica nossas emoções e exalta o que a gente sente”, explica Masumi. E essa Lua Cheia será no signo de Sagitário. “Isso significa ‘meter o pé na jaca’”, diz a astróloga.

A empolgação desse signo será somada com um outro aspecto interessante do céu: Vênus em Gêmeos, o que “deixa o pessoal mais soltinho”, segundo Masumi.

Isso quer dizer que a semana promete… tanto no bom, quanto no mau sentido. Isso porque pode ser um momento de comemoração, se você estiver com “tudo em ordem”. Está bem-resolvida com o que faz no trabalho, por exemplo? Ou com o que estuda na faculdade? Você está em paz com seus ideais? Então, prepare-se para celebrar.

Mas, se pelo contrário, você não está muito segura e certa do que está fazendo na vida, essa semana pode levantar alguns questionamentos e dúvidas com mais intensidade.

No trabalho

Na última semana, quando a Lua estava Crescente em Virgem, falamos sobre colocar ideias em prática e pensar se elas servem para o outro. Agora, é hora de pensar se as ideias servem para você, se fazem sentido na sua vida.

Marte e Mercúrio estão em conjunção no signo de Câncer. O que isso quer dizer? “Marte fala sobre trabalho, e Mercúrio fala sobre os processos de raciocínio”, explica Masumi. “Como eles estão em Câncer, nossa motivação estará ligada a algo de que gostamos, mesmo”, completa.

Esse é um bom momento, então, para unir o que você ama fazer com o que faz sentido para você, com seus ideais.

Cuidado para não acabar se frustrando demais essa semana. Tente levar suas escolhas com mais leveza. “As escolhas podem não fazer muito sentido agora, mas serem ótimas mais para a frente. Não fantasie soluções perfeitas”, alerta Masumi.

Se for o caso, aquiete a mente, fique mais na sua, e entenda o que você quer fazer antes de tomar atitudes práticas. “Já pensou que talvez você esteja, sim, no caminho certo, mas com expectativas altas demais?”

Pense nisso.

No amor

Vênus está em Gêmeos, o que significa que os compromissos devem ser mais leves, com expectativas controladas. A dica aqui é se concentrar em viver o momento presente, sem remoer o que ficou para trás ou fantasiar o que vem pela frente.

Mas atenção: “Isso não tem nada a ver com irresponsabilidade”, alerta Masumi. “Não brinque com os sentimentos dos outros. Se concentre em viver coisas leves e legais”, completa.

Para quem está solteira… o momento é de aceitar convites e se abrir para novas pessoas. “Não espere que a pessoa bata na sua porta. Saia, circule e se abra para o amor”, aconselha a astróloga.

Quem tem tudo para se dar bem essa semana: Gêmeos, Aquário, Libra, Áries e Leão.

Peixes e Câncer, mais apegados, podem achar estranha essa leveza toda.

Independente do signo, lembrem que essa é uma semana intensa. Não ceda aos impulsos emocionais, tipo raiva, não mande mensagem se você não estiver 100% tranquila, pondere antes de agir.

“Quando a gente não cuida da gente, desconta no outro. Se cuide e seja fofa”, encerra Masumi.