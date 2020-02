Você não vai querer sair se montar um bar desses em casa

O brinde é por conta da casa

É tendência e uma mão na roda ter um espaço dedicado aos drinques no conforto do lar. Você pode optar por seguir o estilo do ambiente ou criar um canto diferente, em destaque, com itens mais ousados. Inspire-se com a nossa seleção. Tim-tim!

Oásis da mixologia

Bandeja e castiçal, Marché Art de Vie; colher bailarina, copo e porta-copo dourado, Dpot Objeto; decanter, Preçolandia; coqueteleira e medidor, Utilplast; peneira, Tok&Stok

Quadro, Urban Arts; carrinho, Alessandra Delgado Design; luminária, bandeja, taças, garrafas de vidro e copos, Tok&Stok; baleiros de cobre e bronze, vaso e balde de gelo, Dpot Objeto; pílula, baú e abacaxi, Marché Art de Vie; bebida, Bacco's

À beira da piscina

Tábua, abridor e canudos, Tok&Stok; faca e bandeja, Utilplast; jarra, copo, espremedor e saca-rolhas, Marché Art de Vie; medidor, Doural

Tecido de parede, Amoreira; carrinho, Franccino Giardini; coqueteleira, Westwing; balde de gelo, Preçolandia; bandejas, copos, jarra, porta-talheres e utensílios coloridos, Tok&Stok; vaso, saca-rolhas, garrafas de vidro e escultura de boneco, Marché Art de Vie; pratos e bowls, Utilplast; bebidas, Bacco's

Ficha técnica

Produção Olivia Canato/Concepção visual Miro Branco

