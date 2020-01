Um dos melhores filmes de todos os tempos sobre amor chega à Netflix

Se você é fã de filmes sobre relacionamentos amorosos, então nós temos uma ótima dica para você. E se você torce o nariz para produções desse tipo… nós também temos uma ótima dica para você. Afinal, filmes como “Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças” são a prova de que é possível falar sobre amor de uma maneira fora do comum.

Lançado em 2004, o longa venceu o Oscar de Melhor Roteiro Original e ainda rendeu uma indicação de Melhor Atriz Coadjuvante a Kate Winslet. Na trama, ela é Clementine, uma mulher que não consegue superar o termino de seu relacionamento com Joel (Jim Carrey). Com isso, a personagem decide se submeter a um procedimento experimental que vai apagar de sua mente todas as memórias do ex. Ao ficar sabendo disso, Joel se deprime e resolve fazer a mesma coisa.

Através dessa premissa, o longa consegue nos fazer refletir sobre sofrimento. Ele fala sobre a maneira como lidamos com memórias ruins e também com aquelas que eram felizes, mas acabam se tornando incrivelmente dolorosas depois que um relacionamento acaba. Para além da temática do amor, esse também é um filme sobre o quanto as rupturas ligadas ao afeto influenciam a nossa saúde mental. É um tema universal e constantemente negligenciado, pois muita gente classifica esses sentimentos como “drama desnecessário”.

Vale a pena assistir a esse filme e ele chega à Netflix no dia 16 de dezembro.