Os sinais mais comuns de que um colega de trabalho está afim de você

As formas de paquera e relacionamentos estão cada vez mais distantes do que antes se chamava de flerte “à moda antiga”. Em meio a apps de relacionamento, redes sociais e emojis que dizem mais que mil palavras, há um tipo de paquera que dificilmente sai de moda: o flerte durante o horário de trabalho.

Segundo uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e publicada pela Revista Forbes, em 2023, 47% dos profissionais ouvidos durante um experimento social deixaram os seus empregos para namorar colegas de trabalho.

Coincidência ou não, é possível que ao menos 65% desse público, segundo a publicação, não saiba reconhecer a possibilidade de existir um romance para além das mesas de escritório. Mas como reconhecer sinais de que algum colega de trabalho pensa você durante o expediente?

Veja a seguir quais são os sinais mais comuns em meio a essa situação complexa e quais dicas são essenciais para não entrar em uma enrascada comprometedora.

Flerte x Assédio

Segundo a psicóloga Larissa Fonseca, especialista em abordagem cognitiva comportamental e saúde psicológica em ambientes corporativos, o primeiro sinal que deve ser detectado durante um possível flerte em ambientes profissionais é se existe uma intenção de aproximação saudável e respeitosa durante o expediente.

“Essa é uma situação extremamente delicada e comprometedora sob o aspecto profissional e pessoal. É preciso avaliar a aproximação e, em hipótese alguma deve haver desconforto. Pode ser que esse flerte seja um assédio”, explica a especialista.

Continua após a publicidade

“Quando se está apaixonado mesmo por um colega de trabalho, é possível que ocorra um comprometimento na avaliação das situações profissionais, o que em casos de assédio, quebram os limites e causam constragimento à vítima”, acrescenta a especialista.

Se você desconfia que existe sinais de assédio em seu ambiente de trabalho, sejam eles físicos, morais ou verbais, ou mesmo em situações em que a sua segurança ou saúde mental estejam comprometidas, sinalize um funcionário responsável pelo setor ou um colega de confiança para que denúncias e medidas cabíveis sejam tomadas o quanto antes.

*Em casos de violência, ligue 180, Central de Atendimento à Mulher*

Será que ele(a) está afim de mim?

Quando se fala de flerte em ambiente de trabalho, uma coisa é certa: independentemente da relação elaborada, seja ela dentro ou fora do trabalho, um dos principais sinais de que possa existir afeto recíproco entre colegas são os olhares e a aproximação inevitável ao longo dia.

Algumas atitudes poderão demonstrar essa possível aproximação mais intensa, como o excesso de cuidado e preocupação, convites para almoços e cafés ou até conversas mais descontraídas em happy hours ou outros encontros fora do ambiente de trabalho.

Continua após a publicidade

“É fundamental manter a maturidade e a comunicação sobre os limites dessa aproximação. Por exemplo, os lembretes de que discussões pessoais e toques frequentes não soam gentis e coerentes ao ambiente profissional são importantes para manter o respeito. São esses limites contribuem para que a postura profissional seja mantida“, explica a psicóloga.

Reserve um tempo adequado com o seu colega caso a intenção de aproximação seja positiva para sua rotina no trabalho. Isso poderá criar um ambiente seguro e definido para que vocês possam interagir, sem excessos.

Reações de outros colegas

Assim como em qualquer outro ambiente que exija um comportamento formal, falar ou interagir abertamente sobre relacionamentos poderá depender das diretrizes da empresa ou das relações interpessoais com outros colegas.

Em casos de um flerte mais presente , Larissa explica que a possibilidade de outras pessoas perceberem a interação pode ser muito maior e comprometedora para o local de socialização profissional.

“Por isso que a comunicação assertiva é ética e necessária na prevenção de situações de conflito de interesse. Entretanto, quando a interação amorosa se torna mais séria e notável, caso a empresa possua regras contrárias à relacionamentos entre funcionários, é importante que ambas as partes mantenham o compromisso profissional”, explica Larissa.

Continua após a publicidade

“No entanto, se o flerte escalonou para um relacionamento, independente da aprovação ou não dos colegas – ou da própria empresa-, ela pode se tornar uma prioridade na vida do casal. Caso seja necessário, a renúncia ao cargo pode ser uma questão a ser avaliada com muita responsabilidade”.

E se a situação exigir explicações, Larissa aconselha em não hesitar na explicitação da relação: “Fofoca existe em todo lugar mas se há necessidade em tornar explícito os limite aos colegas, faça assim necessário! Diga claramente que situações pessoais não cabem ao ambiente de trabalho. Fim de papo!”.

E você já se apaixonou por algum colega ou desconfia de algum flerte durante o bate papo na mesa de café? Pode ser que a sorte esteja no trabalho e no amor também!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.