Saiba como transar mais gostoso

O sapato de salto alto pode turbinar suas habilidades na cama

Foto: Getty Images

Leia histórias picantes

Ao investir em contos cheio de erotismo, daqueles que estimulam sua imaginação, você vai se soltar e gozar mais gostoso. É o que defende um estudo divulgado pela revista americana Psychology Today.

O que diz a pesquisa: especialistas analisaram a relação entre fantasias e experiências sexuais. Concluíram que quem usa a imaginação e põe desejos em prática se diverte mais na cama, se masturba mais, tem maior número de relações e de situações eróticas diferentes.

O que você deve fazer: a leitura erótica vai ajudá-la a descobrir o que a deixa mais excitada. Experimente pôr em prática as ideias até que, aos poucos, essas fantasias se tornem realidade no seu dia a dia. Vale a pena! Sua vida sexual vai esquentar quando der esse passo.

Use salto alto

Esse tipo de sapato não serve só para deixá-la mais sexy: ele também pode turbinar suas habilidades na cama. Acompanhe a descoberta da urologista Maria Cerruto, publicada na Revista Europeia de Urologia.

O que diz a pesquisa: quando a mulher está em cima do salto (entre 2 e 5 cm), a posição do calcanhar e dos pés fortalece os músculos da região pélvica. Isso ajuda a desenvolver a musculatura vaginal, o que permitirá ter orgasmos intensos e frequentes.

O que você deve fazer: além de usar salto alto – claro! – você pode colocar em prática um exercício bem fácil de ser feito, que também vai fortalecer ainda mais o músculo pélvico: enquanto estiver urinando, prenda e solte o xixi algumas vezes.

Controle as emoções

Ter um orgasmo não depende apenas do estímulo físico que se recebe, mas também de se estar com o emocional em dia. Confira o que revelou o estudo feito por cientistas do King’s College London, da Inglaterra.

O que diz a pesquisa: primeiro, ela avaliou a relação entre frequência de orgasmos e emocional das mulheres. Então, concluiu que as que não controlam sentimentos (as muito nervosas, por exemplo) têm duas vezes mais chances de não atingir o gozo do que as equilibradas.

O que você deve fazer: se você notar que está perdendo o controle por alguma razão, procure manter uma atitude serena e tranquila. Quanto mais calma você for em relação aos seus sentimentos, mais segura estará para se soltar na cama e atingir o gozo sempre que quiser.

Transe nos dias certos

Muitas vezes, o estresse e o cansaço derrubam a disposição para ter um orgasmo gostoso. mas de acordo com cientistas suecos, em certos dias do cada mês o gozo é garantido. veja as datas e por que isso acontece.

O que diz a pesquisa: a mulher tem mais tesão entre o sexto e o décimo dia do ciclo menstrual (o primeiro dia é aquele em que a menstruação começou). A conclusão é do Conselho de Pesquisa Médica da Suécia. As mais excitadas têm mais orgasmos.

O que você deve fazer: não, a ideia não é fazer sexo só nesses dias, mas quando desejar. No entanto, se quiser aproveitar a força que os hormônios podem lhe dar, escolha esse período em que a maior parte das mulheres está apta a ter o máximo de prazer. Merecidíssimo!

Inove no cenário sexual

Confira alguns lugares inusitados para transar em 2011 e deixe sua vida sexual muito mais excitante*

Capô do carro

Transar dentro do automóvel não é muito confortável: banco pequeno, teto baixo, câmbio no meio… Mas do lado de fora pode ser diferente! Uma rapidinha no capô excita, pois “transmite a ideia de satisfação imediata, algo que não pode esperar”, dizem os autores de 101 lugares para fazer sexo antes de morrer, marsha normandy e Joseph st. James. Para não correr risco de ser acusada de atentado ao pudor, faça a experiência com o carro na garagem ou vá a um drive-in!

Na fila de espera

Vocês estão no carro, numa fila enorme, esperando para fazer o pedido na lanchonete? Experimentem trocar carícias íntimas! mas com discrição, use apenas uma das mãos. E peça que ele faça o mesmo em você. Com certeza o tempo vai voar e a fome de sexo também aumentará.

Em cima da lavadora

Talvez não seja um lugar inusitado, afinal, é dentro de casa. Mas vocês podem ter novas sensações! proveite quando for lavar a roupa e chame o amado. Seduza-o e proponha sexo com vibração contínua! Você se apoia no eletrodoméstico, enquanto o amado penetra você. apenas procurem a melhor posição para manter o equilíbrio e curtir a nova estimulação.

No vai e vem da rede

O que pode mais combinar com o verão do que uma rede? Agora, imagine só usá-la para apimentar as transas. Primeiro, certifiquem-se de que a rede está bem presa na parede. Depois, variem as posições, que são muitas: você pode ficar de ladinho, para aproveitar o balanço na penetração. ou sentada sobre ele apoiando os pés no chão. Tudo com muito vai e vem, claro!

*Dicas do livro 101 Lugares para Fazer Sexo Antes de Morrer, de Marsha Normandy e Joseph St. James (ed. BestSeller, R$ 19,90).