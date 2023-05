5 atitudes simples que reacendem a paixão no relacionamento

Todo início de relacionamento é cercado por uma energia apaixonante: não é difícil se encantar por quaisquer momentos juntos. É como se cada segundo fosse um filme romântico, daqueles bem melosos. Mas conforme a convivência se intensifica — e os conflitos naturalmente surgem —, aquela paixão inicial começa a perder o brilho. “Esse desgaste é normal, acontece em todas as relações. Não há como compararmos um casal que está há seis meses com outro que está há seis anos”, explica a psicóloga Alessandra Kovac.

Ela esclarece que, nesta fase de ‘lua de mel’, as pessoas não se conhecem tão bem, então conseguem se entregar mais à relação, mesmo que existam diferenças. “Esse teor emocional da paixão contribui para uma vivência agradável. E aí, conforme o vínculo vai amadurecendo, surge essa transformação da paixão em amor. Mas é importante lembrar: não adianta cultivar só o amor e esquecer a paixão. Precisamos nutrir um equilíbrio de todos os sentimentos, pois um complementa o outro”, afirma.

O que faz os casais perderem a paixão

Antes de dar as dicas para reacender a paixão, Kovac compartilha alguns dos motivos que fazem a convivência esfriar e ganhar aquele tão temido aspecto frio. “A paixão está relacionada à admiração. Nos atraímos pelo o que admiramos. O que acontece é que, no dia a dia, acabamos nos acomodando. Pensamos: ‘ah, fulano já me ama, então vai sempre me aceitar, amar e entender’. Mas não é assim. Nada está garantido, e este pensamento desgasta o relacionamento a ponto do outro parar de nos desejar,” alerta.

Para Alessandra, precisamos fazer o outro se apaixonar por quem somos diariamente. Ela reforça: “Sempre que formos interessantes, a nossa parceria irá se apaixonar. Caso contrário, somos engolidos pelos problemas e conflitos do dia a dia, o que consequentemente dissipa a paixão.”

Atitudes simples que reacendem a paixão no relacionamento

1. Surpreenda a parceria

Segundo a psicóloga, o que mais desgasta a paixão é a rotina: “Não que ela seja ruim, pois a rotina também é estruturante. Porém, quando não criamos momentos surpreendentes a dois, o dia a dia se torna repetitivo, sem graça”, avisa. Portanto, durante a semana, é de extrema importância sair do habitual, nem que seja através de um jantar romântico em casa, uma ida ao cinema ou um passeio no parque. “Alguns detalhes podem soar insignificantes, mas fazem toda a diferença”, diz.

2. Tempo de qualidade

Há casais que quase não se veem no dia a dia por conta de rotinas opostas. “Às vezes trabalhamos em turnos diferentes e por aí vai. Por isso, o tempo de qualidade a dois é essencial. Ter individualidade é bom, mas quando ficamos muito focados em nossas próprias vidas, tendemos a virar dois estranhos que moram na mesma casa, e isso desgasta qualquer relacionamento”, pontua.

3. Desenvolva a empatia

Estar atento ao que é importante para o outro é de extrema relevância. “Quando consigo identificar o que a parceria deseja, me torno interessante. Mas claro, isso precisa ser recíproco. Caso contrário, entramos nos famosos relacionamentos tóxicos. Sabe aquela coisa de um comentar que precisa de algo e, de repente, você aparecer com aquilo? Perceber que a pessoa se importa conosco, e vice-versa, é apaixonante.”

4. Resolva os problemas a dois

Todos nós passamos por problemas, dos mais simples aos mais graves. Mas, segundo Alessandra, isso não quer dizer que não seremos capazes de superá-los. “A conversa, a cumplicidade e a tentativa de solucionar os conflitos a dois é outro item indispensável. Quando tentamos resolver as questões individualmente, desgastamos ainda mais a dinâmica, pois sentimos que não podemos contar com o outro. É apaixonante perceber que a pessoa está com a gente até mesmo nas fases ruins.”

5. Nutra o autocuidado e a autoestima

Por fim, a psicóloga aconselha que sempre estejamos nutrindo a nossa autoestima: “Precisamos ser interessantes para nós mesmas, pois só assim seremos interessantes para o outro. Aqui, não estou dizendo que devemos cuidar de nossa aparência apenas para agradar o próximo. Primeiro precisamos nos agradar, e consequentemente, acabamos agradando o outro”, clarifica.

“É apaixonante ter alguém que se cuida, que é vaidoso, que é bonito, tem bom gosto, é gentil. Este é um conjunto de aspectos que, num primeiro instante, podem parecer fúteis, mas acabam sendo fundamentais para continuarmos apaixonados”, conclui.