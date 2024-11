Pensar em outros enquanto transo com o meu marido é normal?

Já pensou em outra pessoa enquanto estava transando com seu parceiro? Se a resposta for positiva, saiba que isso é mais comum do que parece. É importante, porém, diferenciar o que é uma atração normal de um pensamento excessivo e entender como lidar com a situação.

Pensar em outra pessoa enquanto está transando com seu parceiro é normal?

É natural que, durante uma relação sexual, a mente divague para outras pessoas e situações. Fantasias, curiosidade ou até mesmo questões emocionais estão relacionadas com essa situação, de acordo com Claudia Petry, terapeuta e educadora sexual. “Às vezes, estamos apenas explorando pensamentos que nos atraem ou que despertam nosso interesse”, afirma ela.

Não por acaso, o fenômeno muitas vezes acontece com a pessoa imaginando um ex-companheiro ou alguém por quem ela tem profunda atração sexual, inclusive uma celebridade. “É possível se lembrar de alguém que foi muito importante ou pensar em alguém que você idealiza”, segundo Maria Carolina Dalmboni, ginecologista e sexóloga.

Isso é falta de amor?

Ao contrário do que muitos pensam, isso não significa necessariamente falta de amor ou pouco desejo pelo parceiro. Na verdade, isso é um reflexo da condição humana, em que fantasias e interesses podem coincidir com compromissos emocionais e a própria monogamia.

“Fantasiar com terceiros não significa que a pessoa está insatisfeita com o parceiro atual, essa é apenas uma parte natural da sexualidade humana. A mente pode ser criativa e, por isso, é comum que ela viaje para diferentes cenários, mesmo em momentos íntimos”, diz a sexóloga.

Porém, esses pensamentos também aparecem quando o relacionamento ou a própria vida sexual não vão bem. “O mais comum é que isso aconteça quando você está em um momento difícil do relacionamento, com a possível presença de insatisfação e brigas”, explica Carolina.

Quando deixa de ser natural

Sim, imaginar outras pessoas durante o sexo pode deixar de ser normal. “Se esses pensamentos se tornam constantes e começam a afetar a intimidade, a comunicação ou o desejo pelo parceiro, pode ser um sinal de que há algo a mais em jogo, como insatisfação no relacionamento, falta de conexão emocional ou questões não resolvidas”, explica Claudia.

Recorrer a uma ajuda profissional, como psicólogos e sexólogos, e conversar com o companheiro são possíveis saídas para quem está preso a alguma idealização e sente as consequências disso.



Como lidar com essa situação?

Muitas pessoas sentem culpa por imaginar outros enquanto mantêm uma relação sexual com o seu parceiro. Também há aqueles que, embora não se sintam culpados, não sabem o que fazer. Entender como lidar com esses sentimentos e desejos é fundamental para que eles não deixem de ser naturais.

“É importante descobrir a origem desses pensamentos e o que eles significam para você”, indica Claudia. O passo inicial para essa tarefa é refletir por que está imaginando a outra pessoa, como está sua satisfação sexual e quais são os impactos desses pensamentos sobre você.

“Se perceber que essa fantasia está afetando seu contentamento com o relacionamento, considere conversar com seu parceiro para entender melhor o que pode estar acontecendo”, acrescenta.



A decisão sobre contar ou não para seu parceiro é individual, mas é preciso refletir sobre o assunto e abordá-lo com tranquilidade caso opte por revelar isso a ele.

“Ao abordar o assunto, escolha um momento adequado e expresse seus sentimentos de maneira gentil e respeitosa, evitando culpar o parceiro. Isso pode abrir espaço para uma discussão sobre desejos e necessidades, permitindo que ambos se sintam mais satisfeitos juntos”, recomenda ela.

O diálogo é uma ferramenta para alinhar as expectativas e resolver os desentendimentos do casal, mas é preciso cuidado para não ser insensível ou tentar mudar o outro para que ele corresponda a sua percepção do que é ideal.

“Transformar alguém no fruto de sua imaginação e tratá-lo como brinquedo sexual pode se tornar uma obsessão, algo que traz danos tanto para o outro, quanto para você e o relacionamento”, finaliza Carolina. Por isso, refletir sobre o assunto e exercitar a comunicação aberta entre o casal pode ser uma excelente opção.

