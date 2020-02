Orgasmo feminino X masculino. Qual é melhor?

Um orgasmo feminino pode ser tão forte quanto um masculino. Só depende do grau de envolvimento

Diz a lenda que as mulheres demoram mais para atingir o orgasmo, mas quando ele chega é muito mais potente do que o dos homens. Bem, sentimos lhe informar, mas é mentira.

De acordo com o urologista Paulo de Almeida Rocha, a intensidade de um orgasmo depende do clima de cada transa, do desejo sexual na hora do ‘rala e rola’ e da química entre o casal. Portanto, não há regras: um orgasmo feminino pode ser mais forte que o masculino e vice-versa.

A única diferença do clímax entre os sexos é que o homem atinge o orgasmo mais rapidamente do que as mulheres – que precisam de mais estímulos para atingir o clímax sexual. ”Por ser externo, o pênis fica mais fácil de ser manipulado e, consequentemente, de levar ao orgasmo,” explica o especialista.

