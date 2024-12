Minha amiga está ficando com o meu ex: como lidar?

Um término já é uma situação difícil de enfrentar e, às vezes, pode se tornar ainda mais complexo. Um dos casos em que isso acontece é quando uma amiga passa a se relacionar com o seu ex. “Essa é uma situação delicada, pois pode despertar emoções difíceis e intensas, principalmente levando em consideração como você pensa seus afetos. Alguns fatores podem intensificar ou amortecer esse momento”, explica a psicóloga Eduarda Khoury.

Há quanto tempo vocês terminaram, presença de ciúmes, motivo do término, a relação da amiga com o casal e, principalmente, o nível de proximidade dessa amizade: todos essas variáveis irão interferir no quanto você conseguirá lidar com a aproximação romântica de uma amiga e um ex-parceiro.

Como você se sente com isso?

A especialista alerta para uma reflexão quanto ao que você está pensando e sentindo no momento. Raiva, tristeza, insegurança ou desconfiança: tudo é válido. “Não se julgue e, ao mesmo tempo, não se deixe levar exclusivamente pelas emoções. Entenda que essa é uma reação natural a situações desafiadoras”.

Quanto aos pensamentos, muitos podem passar por sua mente. O que você deve fazer antes de agir é anotá-los ou externalizá-los em voz alta, para extravasar.

Aceite que você não tem controle sobre as coisas

Você não pode controlar as ações da sua amiga e muito menos do seu ex. O mais prudente a se fazer é pensar em como reagir a essas escolhas. “Focar no que está ao seu alcance para cuidar de si mesma e gerenciar suas emoções está mais no seu controle do que os comportamentos das outras pessoas”.

Não é emocionalmente saudável tentar encontrar um culpado. Pense neste momento como uma oportunidade para reavaliar os seus valores e pensar em como você está se sentindo.

Avaliação da Relação

“É importante avaliar o que é saudável e o que não é em nossos relacionamentos. Pense sobre a natureza da amizade. Você pode questionar se essa amizade é verdadeiramente saudável para você, considerando suas necessidades emocionais e limites pessoais”, explica Eduarda.

Isso não significa necessariamente cortar essa amizade, mas repensar a maneira que ela está sendo construída. Para isso, pode ser necessário praticar uma comunicação assertiva através da expressão dos seus sentimentos de forma respeitosa e honesta, sem ser agressiva, mas sem se anular.

Desenvolvimento pessoal

Nessa situação, invista no seu desenvolvimento pessoal. Refletir sobre o que você aprendeu com essas relações, tanto a amorosa quanto a amistosa. Pense em se tornar mais forte emocionalmente, no seu bem-estar e em criar uma base sólida para enfrentar situações adversas no futuro. “Pode ser muito útil investir tempo em atividades que você goste, explorar novos interesses e fortalecer outras amizades”, diz a psicóloga.

