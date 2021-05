30 mensagens românticas para enviar ao seu amor no Dia dos Namorados

Dia 12 de junho já está batendo na porta e você ainda não faz a mínima ideia do que mandar para o seu amor? Então, fique tranquila, porque separamos 30 frases para você mandar no Dia dos Namorados e deixar o clima ainda mais especial.

Para quem vai passar a data longe da pessoa amada, vale mandar o recado por WhatsApp ou falar em uma ligação, seja por telefone ou vídeo. Já os casais que estão isolados juntinhos também podem separar um momento da celebração para expressar todo o afeto em um momento íntimo, olho no olho.

Confira as nossas sugestões e escolha a sua preferida!

“Ao seu lado, o acaso virou destino. Feliz Dia dos Namorados!”

“Hoje é Dia dos Namorados, mas meu amor é para toda hora, para todos os anos e dias!”

“Te amei ontem, te amo hoje e amarei cada vez mais no futuro!”

“Essa data só serve para reafirmar que estamos no caminho certo! Feliz Dia dos Namorados.”

“Feliz Dia dos Namorados! Moveria todas as montanhas para estar ao seu lado e construir nossa felicidade.”

“Para nós, toda felicidade e amor do mundo! Feliz Dia dos Namorados!”

“O nosso amor é construído diariamente de um jeito que só nós sabemos fazer. Feliz Dia dos Namorados!”

“Um dia me perguntaram o que é o amor e eu só consegui pensar em você sorrindo! Feliz Dia dos Namorados.”

“Os maiores clichês são para serem vividos com você. Feliz dia!”

“Hoje é o nosso dia! Nenhuma distância é capaz de diminuir o meu amor por você.”

“Ao acaso agradeço todas as alegrias que tenho. Viva o nosso amor!”

“Nosso primeiro Dia dos Namorados juntos e eu só consigo ter a certeza que minha vida é ao teu lado!”

“Neste dia nenhum presente é o suficiente para demonstrar o quanto eu te amo e te admiro. Feliz Dia dos Namorados!”

“Mais um Dia dos Namorados para dividir o amor mais puro e sincero.”

“Com você, o tempo congela na melhor energia desse mundo. Obrigada por me fazer tão bem. Feliz Dia dos Namorados!”

“Se o nosso amor é um sonho, prefiro nunca acordar. Feliz Dia dos Namorados!”

“Tudo fica mais lindo ao seu lado. Quero te fazer feliz sempre! Feliz Dia dos Namorados.”

“Feliz Dia dos Namorados! Lembro do primeiro dia que o som da sua voz sacudiu o meu pequeno mundo.”

“A vida ficou ainda mais preenchida ao seu lado. Obrigada por me fazer uma pessoa melhor. Feliz Dia dos Namorados!”

“O nosso amor é cura para qualquer problema e combustível da felicidade. Feliz Dia dos Namorados para nós dois, meu bem!”

“Ao tocar seu coração, pude sentir algo diferente acontecer, forte como um vendaval e lindo como um amanhecer. Feliz Dia dos Namorados!”

“O amor é lindo, mas é ainda mais especial quando celebrado por nós dois, meu amor. Feliz Dia dos Namorados!”

“O nosso encontro é simplesmente mágico. Mesmo com os desafios, vamos seguir nos transformando e crescendo enquanto casal. Feliz Dia dos Namorados!”

“Neste Dia dos Namorados, quero lhe dizer que meu amor é infinito e que sinto uma enorme gratidão por ter você na minha vida!”

“Todos os dias podem ser românticos, mas nesta data quero expressar ainda mais a gratidão de ter você em minha vida. Feliz Dia dos Namorados!”

“Feliz Dia dos Namorados! Todos os dias eu honrarei nosso amor e provarei que somos almas gêmeas.”

“Namorar com você foi tudo que sempre sonhei na vida. Feliz Dia dos Namorados!”

“Hoje é Dia dos Namorados e eu vou demonstrar tudo que sinto pelo grande amor da minha vida: você!”

“Que o nosso namoro seja saudável e transformador sempre. Te amo! Feliz Dia dos Namorados!”

“Nos teus lábios conheci as mais lindas palavras que sempre desejei ouvir. Do teu coração, conheci as maiores chamas, com as quais sempre sonhava aquecer-me. Feliz Dia dos Namorados!”