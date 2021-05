16 sugestões de livros para presentear neste Dia dos Namorados

Quem já teve que dividir a atenção da pessoa amada com um livro, sabe o quanto a leitura é importante para o companheiro, afinal, ler não é apenas um hobbie, mas sim uma paixão.

De fato, os livros são uma fuga, ainda mais neste momento de pandemia. Eles são importantes para ampliar a imaginação, conhecimento e criar novas perspectivas de mundo.

O fato é que, quando se ama alguém que já tem uma estante repleta de livros, é muito difícil errar na hora de escolher o presente. Apostar em uma nova aquisição para compor a coletânea do seu amor é sem dúvidas a escolha certa.

Confira alguns títulos, separados por gênero literário, para presentear alguém neste Dia dos Namorados:

Romance

1. Orgulho e Preconceito – Jane Austen

Orgulho e preconceito é o livro mais famoso da autora Jane Austen, tendo inspirado o sucesso de cinema que leva o mesmo nome da obra. O enredo, que gira em torno de Elizabeth Bennet e de seu pretendente aristocrático, o Sr. Darcy, mistura comédia e romance com seriedade, abordando aspectos antagônicos de uma sociedade baseada na ascensão social, preconceitos e orgulho. |R$ 37,30*| Compre Aqui

2. Eros: Um amor proibido – eBook Kinlde – Fernanda Schmitt

Obra de uma autora brasileira, Eros: um amor proibido é uma releitura do mito grego de Eros e Psiquê. Abordando o romance de um deus grego e uma mortal nos tempos atuais, o livro carrega consigo a história de um amor proibido e inesperado, que será interrompido por uma entidade que não aprova o envolvimento do casal. |R$ 7,99*| Compre Aqui

3. Italiana – eBook Kindle – Raphaela Barreto

Italiana é um livro de romance escrito por uma brasileira, mas que aborda o romance de uma jovem italiana chamada Antonieta que, por causa da crise econômica e da fome que assola a Itália do século 19, se muda para o Brasil. Durante a viagem, Nita conhece Luca, por quem se apaixona. No entanto, a incerteza de um futuro juntos perturba a mente do jovem casal. |R$ 5,99*| Compre Aqui

4. Um milhão de finais felizes – Vitor Martins

Um milhão de finais felizes é uma história de amor LGBTQIA+, narrada por meio da história de Jonas, um jovem que lida com o conservadorismo religioso da família, que insiste para ele voltar para a igreja. Porém Jonas sabe que ali não é seu lugar e, ao conhecer Arthur, passa a questionar por quanto tempo conseguirá viver sob as expectativas de seus pais, fingindo ser uma pessoa diferente de quem é de verdade. |R$26,50*| Compre Aqui

Suspense e Policial

5. Lady Killers: Assassinas em série – Tori Telfer

Lady Killers é um livro que veio para quebrar a ideia de que as mulheres são o sexo frágil e mostrar que elas podem ser tão letais quanto os homens. A obra é basicamente um dossiê de histórias sobre assassinas em série e seus crimes ao longo dos últimos séculos. Com um texto informativo e espirituoso apoiado no viés feminista, a autora recapitula a vida de 14 mulheres com apetite por destruição e atrocidade. |R$40,90*| Compre Aqui

6. Para Toda a Eternidade – Caitlin Doughty

Caitlin Doughty, além de autora, é uma agente funerária que traz em Para Toda a Eternidade uma lição de empatia, acolhimento e solidariedade. O livro, que foi escrito após uma jornada global da autora, narra os diferentes rituais envolvendo os mortos e é a oportunidade de saber como outras culturas lidam com o fim da vida, enquanto entendemos a nossa relação com o assunto. |R$54,90*| Compre Aqui

7. Assassinato no Expresso do Oriente – Agatha Christie

Uma das obras mais populares da autora Agatha Christie, Assassinato no Expresso do Oriente é um livro sobre investigação criminal. Um passageiro a bordo de um trem a caminho da Iugoslávia foi assassinado e agora cabe a Poirot, o detetive belga que também é um dos passageiros do expresso, descobrir quem é o assassino, em meio a tantas pessoas com diferentes personalidades e rancores. |R$19,99*| Compre Aqui

8. O Diabo e Sherlock Holmes: Histórias Reais de Assassinato, Loucura e Obsessão – David Grann

David Grann explora neste livro não a ficção, mas doze misteriosas histórias da vida real, uma mais estranha e emocionante que a outra. São, em sua maioria, histórias de obsessões que fazem fronteira com a loucura. A obra é uma boa opção para quem gosta de se apegar à realidade e não ao imaginário. |R$50,31*| Compre Aqui

Quadrinhos

9. Wytches – Scott Snyder

Esta Novel Graphic de Scott Snyder mostra que pessoas com poderes misteriosos existem e lutam contra um mal maior todos os dias, extrapolando da mitologia das bruxas em algo muito mais profundo e amedrontador, acompanhado das imagens que também são importantes neste processo de construção. |R$37,90*| Compre Aqui

10. O Alienista: Em Quadrinhos – Machado de Assis

O Alienista é uma obra do renomado autor brasileiro Machado de Assis e se destaca pela análise psicológica e crítica social que faz por meio da linguagem irônica e de humor refinado. A versão em quadrinhos é apenas uma releitura e uma versão ainda mais divertida das peripécias do médico Simão Bacamarte dentro do manicômio, a Casa Verde. |R$26,89*| Compre Aqui

11. Desconstruindo Una – Una

Desconstruindo Una é um relato alarmante sobre a violência de gênero. Acompanhado de desenhos ilustrativos, temos acesso à história de investigação de um assassino em série inglês, enquanto, simultaneamente, conhecemos a história de Una, então com 12 anos, que vivencia uma série de atos violentos, pelos quais se culpa. Submarino |R$38,89*| Compre Aqui

12. Retalhos – Craig Thompson

Esta Graphic Novel é basicamente uma autobiografia de Thompson sobre sua infância, que foi construída em uma base familiar e religiosa, e sua adolescência, que é quando a sua visão sobre todas esses aspectos, até então vitais para a sua vida, mudam. |R$54,89*| Compre Aqui

Biografia

13. Se não eu, quem vai fazer você feliz?: Minha história de amor com Chorão – Graziela Gonçalves

Esta biografia do cantor Alexandre Magno Abrão, o Chorão, da banda Charlie Brown Jr., não fala apenas de uma carreira e vida de sucesso, mas de uma história de amor. Escrito pela viúva do cantor, o livro fala de como o cantor se doava para a sua carreira artística e ainda assim se fazia presente na vida da esposa, que foi essencial para o crescimento dele. |R$39,92*| Compre Aqui

14. A autobiografia de Martin Luther King – eBook Kindle – Martin Luther King e Clayborne Carson

Na voz e nas palavras do próprio Martin Luther King, que liderou uma revolução nos Estados Unidos e influenciou o mundo inteiro, o livro traz a história de um dos maiores símbolos da luta por igualdade racial, justiça e paz da humanidade. Amazon |R$54,90*| Compre Aqui

Autoajuda e Relacionamentos

15. O Kama Sutra Descomplicado – Sadie Cayman

Inspirado no Kama Sutra original, o livro traz desde posições clássicas até as mais ousadas para apostar na hora do sexo e desfrutar de momentos divertidos e prazerosos. O Kama Sutra Descomplicado é um convite para sair da rotina. |R$27,04*| Compre Aqui

16. 100 Coisas Para Fazer a Dois – Dalia F. Walker e Nicolás Silbert

Com uma abordagem mais romântica, o livro 100 Coisas Para Fazer a Dois é uma coletânea de ideias de atividades que um casal pode (e deve) fazer juntos para que o amor não caia na rotina. |R$20,72*| Compre Aqui