Kama sutra: 5 posições para iniciantes

Para além de posições diferentes e inusitadas, o Kama Sutra é um livro indiano que fala sobre o comportamento sexual humano no geral. Porém, ele ficou muito mais conhecido (principalmente no ocidente) por apresentar 529 posições sexuais – algumas mais fáceis e outras mais acrobáticas.

Por isso, se você busca apimentar sua relação, recorrer ao Kama Sutra é uma ótima opção. A seguir, separamos cinco posições iniciantes do Kama Sutra para você colocar em prática. Confira:

Cadeado

O Cadeado é a posição ideal para aqueles casais que adoram explorar outros lugares da casa. Em uma superfície mais alta (sobre uma mesa, por exemplo), enlace seu parceiro com as pernas, permitindo uma penetração prazerosa. Essa posição facilita o estímulo do clitóris da mulher e também pode ajudar os parceiros a se conectarem emocionalmente – incentivando o contato visual.

Cavalgada

Uma posição já conhecida, e que talvez você já até pratique, é a cavalgada. Suba, ou melhor, monte em cima do seu parceiro, que deve estar deitado de barriga para cima, com as pernas abertas e os joelhos dobrados. Essa posição dá mais autonomia para mulher, o que ajuda a chegar ao orgasmo de maneira prazerosa.

Torpedo suíço

Fácil e ótima para inovar o sexo! Coloque o parceiro sentado na beirada da cama, de pernas fechadas, e sente em cima dele virada de costas. Garantimos que você terá um prazer delicioso!

Presente embrulhado

Deitados de lado, um de frente para o outro, entrelaça o tronco do parceiro com sua perna, agarrando-o. Essa posição é perfeita para gerar uma conexão bem prazerosa entre o casal!

Lobo

O lobo é uma variante da tradicional posição ‘de quatro’, uma das preferidas de muitos. A mulher deve ficar de costas para o parceiro e de pé, enquanto ele a penetra prazerosamente. A vantagem desta posição do Kama Sutra é que as mãos do parceiro estarão livres para estimular o clitóris. Vale tentar!