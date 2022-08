Muitas vezes, a vida sexual das mulheres é mais complexa, desafiadora e difícil do que a dos homens. Para mulheres que possuem relações heterossexuais, existem alguns detalhes que valem a pena ser levados em consideração na hora H. Confiança, segurança, conforto o controle são algumas das questões mais importantes que devem estar no cenário da transa – seja no sexo casual ou com um parceiro de longa data.

Por isso, a posição sexual pode ser um dos fatores que mais ajuda a mulher a manter a confiança no sexo. Um bom exemplo disto é quando a mulher está por cima e, assim, consegue controlar melhor a penetração, a velocidade e obter maior prazer.

Confira abaixo 5 posições sexuais para você ficar no controle!

Sentada no colo

Nessa posição, a mulher senta no colo do homem e assim encaixa o pênis em sua vagina, por isso é também conhecida como “encaixada”. Essa posição funciona melhor se o homem estiver sentado na beira da cama ou até em uma cadeira ou um sofá confortável.

Cowgirl ou “por cima”

O famoso a mulher por cima – uma posição em que a mulher pode manter o controle total, permitindo maior movimentação e prazer. Existem também a opção da cowgirl invertida, em que a mulher fica de costas para o homem, ao invés de frente. Vale tentar!

Oral por cima

Se atingir prazer é o objetivo, o sexo oral é chave para as mulheres! A parceira por cima do homem, com a boca dele na sua vagina, pode ser o segredo para manter o controle durante a “chupada” e aproveitar ainda mais.

Papai-mamãe invertido

Papai e mamãe é uma das posições mais conhecidas: deitados, o casal fica face a face, com o homem por cima da mulher. Invertido, então, é quando a mulher fica por cima e se encaixa entre as pernas abertas do parceiro.

Andrômeda

Na Andrômeda, a mulher fica por cima, mas com as pernas para trás, fazendo com que a fricção dos órgãos sexuais de ambos ofereça maior prazer para a mulher e para o homem. Além disso, a mulher também pode manter controle e seguir o sexo da forma e ritmo que se sentir mais confortável.