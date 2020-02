Guia do tesão: pontos inusitados do prazer

Passear com os dedos pelo interior da coxa antes da transa vai deixá-lo excitado

Foto: Getty Images

Saiba como estimular as áreas do corpo que podem dar muito prazer durante o sexo:

Mamilo

O estímulo nesta área aumenta nossa energia sexual na hora! Por isso, dê a dica ao seu parceiro e peça para ele ”rolar” seu mamilo entre os dedos polegar e indicado. Em seguida, o gato deverá beijá-lo, abusando dos movimentos com a língua e, por fim, sugá-lo com firmeza enquanto toca o outro seio.

Pélvis

Esta região pode proporcionar uma onda de tesão! Que tal pedir ao seu amado que dedique um bom tempo a estes quatro pontos? Faça-o deslizar os dedos pela parte interna da sua coxa. Em seguida, ele deve apoiar a palma das mãos sobre os pontos e soltar um pouco o peso do corpo. Para o estímulo render o máximo, vale manter a pressão por dois minutos.

Pés

Acredite: este ponto possui o poder quase mágico de deixá-la ainda mais excitada durante o sexo oral. Para isso, deite-se de costas e flexione as pernas. O gato deve ficar entre elas, segurando seus pés (com a palma da mãos nas laterais externas deles). Então, o moço usará os polegares para estimular os pontos. Prepare-se para ir às alturas…

Pescoço

Para intensificar as suas sensações de prazer, o homem pode investir na região ”’centro-lateral” do pescoço. Beijos suaves ampliarão a sensibilidade erótica. Na hora de turbiná-las ao extremo, o truque é seu parceiro sugar avidamente a área.

Barriga

Existe um ponto que não apenas ajuda a fortalecer o seu corpo como deixa você mais sensível ao prazer. E melhor: é bem acessível – fica apenas quatro dedos abaixo do umbigo! O segredo está em orientar seu parceiro a fazer uma leve pressão ali no início da transa. Se ele chupar a área, então, você vai adorar! Quer ainda mais? Diga para ele tocar seu clitóris e seus lábios vaginais com a outra mão.

Costas

Receber uma atenção especial na área da lombar aumentará sua libido durante a relação. Fale para o maridão usar a ponta dos dedos para apalpar os locais certos durante o sexo. Como preliminar, ele pode apoiar as mãos sobre os pontos ou fazer uma massagem caprichada, deixando você bem soltinha.

Nádegas

Dê a dica: é infalível estimular estes dois pontos durante o sexo oral. Isso porque, ao tocá-lo, a circulação sanguínea melhora e você fica mais sensível. O homem deve colocar as mãos por baixo do seu corpo e pressionar os pontos com os dedos. Se preferir, oriente-o a fechar as mãos e fazer o estímulo com os nós dos dedos.

Dedão

Se você não dispensa carinho nos pés, vai a-do-rar este estímulo. Peça ao parceiro uma massagem bem demorada nos pés. Depois, ele deve sugar cada dedo e passar a língua neles, fazendo movimentos circulares. Diga-lhe para dedicar mais tempo ao dedão, onde estão os pontos, para deixar você bem aquecida para a relação sexual.

Base da coluna

Para esquentar o clima de vez, comece por esta região. Encontre o local exato, procurando com a ponta dos dedos as depressões (quando a pele afunda um pouquinho) na base da coluna. Ao percebê-las, faça uma leve pressão – que vai atingir os nervos que chegam aos genitais – deixando o moço bastante excitado.

Ombros

Quer deixá-lo pronto para o sexo oral? Peça-lhe para ficar deitado com as pernas flexionadas e abertas. Ajoelhe-se entre elas e incline o tronco em direção ao corpo dele. Deslize as mãos por todo o tórax do gato até alcançar os ombros. Então, curve os dedos e aplique uma pressão firme nestes pontos. Em seguida, abrace-o.

Púbis

Antes da relação, pressione os pontos do osso púbico para aumentar o prazer sexual. Deitada sobre ele, explore maneiras de deixar os ossos púbicos de ambos em contato. Então, force sua pélvis na direção do corpo dele, aumentando a pressão aos poucos. Outra opção é pousar a base das mãos no topo do osso púbico e deixar seus dedos descansando na barriga dele. Proponha ao rapaz que movimente a pélvis sensualmente e mantenha a pressão por um ou dois minutos.

Barriga

Acariciar os pontos abaixo do umbigo aumenta a excitação e o prazer, além de fortalecer o sistema reprodutor masculino! Diga ao sortudo para ficar deitado de barriga para cima, sente-se ao lado e pressione esta área com a ponta dos dedos. Depois, beije os pontos indo em direção ao pênis. Insista na provocação até enlouquecê-lo. Depois, delicie-se com o sexo oral!

Virilha

É importante estimular esta região para liberar a tensão do parceiro – tensão esta que impede a energia sexual de fluir pelo órgão genital. Fique em cima dele, apoie a base das mãos nas dobras da virilha e deixe os polegares tocando as bordas externas do osso púbico. Solte parte do peso do corpo sobre os pontos da virilha e vá aumentando a pressão. Acomode as mãos numa posição confortável e fique nesta pressão por dois minutos para estimulá-los.

Coxa

Passear com os dedos pelo interior da coxa antes da transa vai deixá-lo em ponto de bala! Lentamente, comece pelo ponto inferior e vá em direção ao pênis para despertá-lo. Se ele topar, use uma das mãos e estimule o ponto entre o ânus e o pênis (períneo). Beijos e lambidas na parte interna da coxa vão deixar o amigão pronto para ser o centro das atenções.

