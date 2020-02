Dicas e conselhos básicos para encarar o sexo casual

Sexo casual não cura carência!

Foto: Getty Images

É preciso deixar claro que carência não se cura com relações sem compromisso. Mas elas servem, sim, para dar uma turbinada na autoestima e dar vazão a um desejo intenso. Seja com o gato da balada, seja com alguém conhecido, o segredo é curtir o momento e não alimentar expectativas quanto ao futuro da relação. “Para se encarar no espelho no dia seguinte, a mulher tem que estar segura do que quer e ser capaz de arcar com as consequências disso”, orienta a sexóloga Maria Lúcia Beraldo. E nem precisa falar que sem camisinha não rola, né?

Relaxe na hora H

O clima esquentou, e agora? “Se você não conhece o cara, nada de irem para a casa dele ou para a sua, o melhor é um motel. No carro, fiquem só nas carícias, pois não é seguro transar ali”, explica a sexóloga. No motel, em geral, quem convidou paga. E nada de ficar tímida ou preocupada com seu desempenho, afinal, a ideia é não criar esperança de um “depois”, lembra? Outra regra de ouro é não fazer confidências para o gato nem invadir a privacidade dele. Ou seja, esqueça a pergunta “quem era?” se ele atender o telefone, combinado?

Uma noite, nada mais

O ideal é ficar com ele pelo menos meia hora depois da transa. Se for na sua casa, é você quem decide se ele passa a noite. Na casa dele, espere o convite, senão vá para casa. Se foi uma delícia, pode até repetir a dose, mas deixe o assunto surgir naturalmente. Pedir o contato dele quebra o contrato implícito de não compromisso. E é preciso estar pronta para ir para casa sozinha se o gato não oferecer carona. “Sexo casual é como uma viagem ótima, da qual se volta melhor do que foi. Mas a ideia é fazer novas viagens, né?”, insinua Maria Lúcia.

Lembre-se disso sempre

BIS: Pode rolar, mas cuidado com a expectativa, tá?

DESAPEGO: Sexo casual não cura carência!

EXPECTATIVA: Zero. No máximo, que a noite seja boa. Sem cobranças.

SEGURANÇA: Para rolar gostoso você tem que se sentir confiante e segura. Cuidado para não se apegar Se você se apaixonou, ou abre o jogo e luta para o caso virar algo mais sério, ou o melhor é cortar relações de vez.