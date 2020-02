Dicas de sexo com 15 experts

Aproveite as dicas quentíssimas de

sexo para apimentar seu relacionamento

Conversamos com 15 mulheres que amam dar e ter prazer e descobrimos todos os truques delas para deixar os gatos doidos na cama. Está pronta para ter ideias ótimas e colocá-las em prática?

Sedução

”A melhor tática é falar sobre sexo com ele durante o dia por mensagens pelo celular. Isso aquece a imaginação e, quando ele chegar em casa, estará bem excitado!” L.M.C., 23

”Quando saímos, espero meu namorado ficar distraído e coloco uma das mãos dentro do bolso da calça dele. Discretamente, acaricio o pênis por cima da roupa. Ele quer voltar correndo para casa!” F.M., 45

”Eu amo sexo e quero compartilhar uma tática que uso: ligar para o parceiro e dizer que estou sem calcinha! Quando for encontrá-lo, ele já estará em ponto de bala!” R.S.G., 22

Preliminares

”Uma vez decidi ousar e arrisquei uns movimentos no poste de pole dance do quarto do motel. Coloquei uma música bem sexy e arrasei, mesmo sem nunca ter feito nada parecido!” M.A.A., 22

”Gosto de fazer um striptease para o gato antes do sexo. Tiro a roupa de maneira bem sensual, sem deixar que ele encoste em mim. Isso aumenta o tesão dele e o meu!” M.T.P., 27

”Deixei um hidratante na geladeira e depois fiz uma massagem no meu amor. A sensação gelada fez efeito!” D.L.A., 35

”A melhor tática é passar mais tempo nas preliminares, investindo no sexo oral e em massagens, seja com as mãos os com a língua.” F.P.A., 32

”Quis fazer uma surpresa para o gato: vesti uma lingerie vermelha transparente e um par de botas pretas com salto e cano altos. Quando ele chegou em casa, não conseguiu resistir a essa produção!” C.R.A., 30

”Comprei muitos chocolates e, com eles, tracei um caminho pela cama que levasse ao meu corpo. Ele foi comendo até chegar ao destino final!” A.C.O., 25

Sexo

”Já transei em todos os móveis do meu apartamento! Isso quebra a rotina e me traz lembranças desses momentos quando estou em casa.” J.L.T., 24

”Na hora H, gosto de um ambiente perfumado e de música romântica de fundo. Aí, é só aproveitar!” D.F.A., 30

”Ele fica louco de tesão quando estou por cima, como se estivesse galopando!” T.L.S., 28

”Muitas amigas não fazem sexo anal por medo, mas é muito bom! Quando feito com carinho e muito desejo, pode ser uma experiência maravilhosa. Coragem, mulheres! Devemos estar sempre dispostas a experimentar novidades!” C.R.T., 25

”Para gostar de sexo, a fórmula é ser cúmplice do outro, respeito mútuo e existir, sem dúvida, uma atração constante.” G.M.C., 27

”Quando o gato não consegue encontrar meu ponto G, eu prefiro guiá-lo com a minha mão, mostrando como gosto que ele faça. Assim, ele me estimula e eu sinto o máximo de prazer.” T.B., 26

”Contraio o músculo da vagina, o que faz uma pressão no pênis do meu namorado. Ele adora e diz que esse movimento parece uma ‘mordidinha’ no membro dele!” M.R.C., 29

”No meio da relação, gosto de deixar claro o prazer que sinto com gemidos cada vez mais intensos! Quanto mais barulho eu faço, mais excitado ele fica.” G.V., 29

”Gosto de ficar com os olhos abertos enquanto faço amor. Parece que os sentimentos ficam intensos e que estamos bem conectados.” J.D.F, 22

”Prefiro as posições em que consigo beijar o gato, pois me deixa mais envolvida.” G.F.L., 22

”Não tenho vergonha de me tocar, pois, às vezes, é o melhor jeito de chegar ao orgasmo. Além disso, ele adora a minha mão lá embaixo, pois toco o pênis dele e me acaricio.” P.S.S., 30