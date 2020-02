Descobri o drink do tesão

O corpo todo fica pulsando, e as partes íntimas latejam

Foto: Reginaldo Teixeira

Por ser gerente da sex shop A2Ella, costumo testar tudo que chega por lá com o Patrick, meu namorado. Há pouco tempo, meu chefe esteve na Espanha e trouxe a mais nova mercadoria do mundo erótico: o líquido do besouro, mais conhecido como Spanish Fly. Ele é muito afrodisíaco e não tem contraindicações. Vem em sachê para ser misturado a uma dose de bebida.

Não é uma droga! Ainda assim, não foi fácil testá-lo com o Patrick. Quando cheguei em casa com a novidade, ele ficou meio receoso: ”Que negócio estranho, não vou beber!”.

É natural e muito excitante

No dia seguinte, li a explicação do produto descrita num livro para convencer meu namorado. O líquido do besouro é natural – é a substância que esse animal solta na hora da transa. Nos humanos, ele dilata os vasos sanguíneos dos órgãos genitais e excita. Depois de ouvir as minhas teorias, Patrick finalmente se convenceu de que o líquido não faria mal a ele. Pelo contrário, iria deixá-lo bem excitado!

Na primeira vez que testei, no entanto, foi um fracasso total. Senti que ele ficou com medo, não relaxou. Até rolou. Porém, não foi o auge da coisa. Mas é claro que eu não desistiria tão fácil.

Faz efeito em 20 minutos



Se tantos casais tinham tomado e conseguido, por que logo comigo não daria certo? Decidi tentar de novo, três semanas depois. Fui novamente para a casa dele, com um champanhe. Esperei o Patrick ir ao banheiro e despejei o líquido na taça. Fiquei calada, não disse que tinha colocado o sachê na bebida. Eu tomei também!

Depois de 20 minutos, o meu corpo começou a esquentar muito, o dele também, e transamos a noite inteira. Tudo fica pulsando. As partes íntimas latejam. A cada gole da bebida, a vontade de transar aumentava! Vou usar esse artifício em datas especiais, como aniversário de namoro. Dá muito tesão!

Informações sobre o produto

O líquido do besouro é vendido em todo o mundo nos sabores morango, canela e piña colada. Misturado a uma bebida, faz o casal ter gás para namorar a noite inteira.



Preço: R$ 19,70 o sachê

Rolam até 5 horas de sexo

Patrick Wichrowski, 27 anos, o namorado da Karen

”Fiquei um pouco desconfiado quando a Karen falou sobre o líquido do besouro. Como sempre entramos um na onda do outro, acabei me rendendo. Tinha medo de me atacar o estômago, porque eu já tive problemas antes, mas não senti nenhuma dor. Na primeira tentativa fiquei meio tenso, mas na segunda foi uma maravilha. Tanto o homem quanto a mulher ficam com o corpo bem mais quente e muito dispostos para a transa. Garanto que é uma sensação incrível. O efeito de um sachê é de mais ou menos duas horas. No entanto, com mais de uma taça de bebida, a nossa brincadeira já durou até cinco horas!”