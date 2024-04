Criadores do ‘Histórias de ter.a.pia’ anunciam novo podcast

O Histórias de ter.a.pia, comandado por Alexandre Simone e Lucas Galdino, colunistas em CLAUDIA, ganhará um novo podcast. Com um total de sete episódios, o programa irá abordar inúmeros questionamentos amorosos sob a perspectiva singular da relação entre os criadores.

A produção — feita por Farra — também trará conversas honestas e reflexões complexas (tudo isso de forma descomplicada e bem-humorada, claro).

Um dos intuitos de Alexandre e Lucas é, inclusive, desmistificar a famigerada frase: “Ex bom é ex morto”, abrindo espaço para decepções, gargalhadas compartilhadas e, acima de tudo, a celebração do amor em toda a sua diversidade.

Podcast terá participações especiais

Entre os convidados confirmados, estão o psicólogo Fred Mattos, que irá abordar o tema da maturidade emocional em vínculos afetivos, além da ex-Youpix Dani Costa, que compartilhará a sua experiência mantendo a amizade com o ex-marido Felipe Besouchet, pai de seu filho.

Primeiro episódio está disponível

O primeiro episódio do “Terapia com Ex” já está disponível para os apoiadores na plataforma apoia.se/terapiacomex.

O lançamento para o público em geral está agendado para o dia 1º de maio. Os episódios abordam uma vasta gama de assuntos, como “A Possibilidade de Reatar com um Ex”, “Regressando à Vida de Solteiro Após o Término”, “O Papel dos Amigos Após uma Separação”, “A Dinâmica entre Ex e Amigos: Maturidade ou Dever?”, “O Impacto da Família na Separação de Casais e Filhos” e “Explorando as Razões por Trás das Separações”.

Você pode encontrar o “Terapia com Ex” em inúmeras plataformas de streaming, além de uma playlist exclusiva no Canal Ter.a.pia.

Serviço

Terapia com Ex – 1º Temporada

Toda quarta, a partir de 1º de maio

Primeiro episódio disponível para apoiadores: apoia.se/terapiacomex

Instagram: @terapiacomex

Tiktok: @terapiacomex

Produção: Farra (@farra.media)

Apresentação: Alexandre Simone (@ale.csimone) e Lucas Galdino (@galdinolucass).