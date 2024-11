É certo revelar segredos de amigas para o marido? Psicóloga responde

A maioria de nós tem uma ou outra história que prefere esconder do parceiro, não é? Mas o que fazer quando esses casos íntimos são de outras pessoas? Muitos casais enfrentam o dilema constante de ouvir o segredo de um amigo e ficar na dúvida se deve ou não contar para o seu parceiro. E aí, o que fazer?

Confiança deve permear todas relações

A confiança é a base de qualquer relacionamento. Sem ela, não há relação. E de acordo com Edilson José Pereira de Oliveira, psicólogo do grupo Mantevida, um segredo sempre deve ser interpretado como um pedido de sigilo.

“O compartilhamento de segredos vai depender da existência da confiança e da compreensão mútua, fatores essenciais em relações saudáveis”, pontua. De modo geral, não é ético espalhar as confissões alheias, principalmente quando o pacto não foi feito com a pessoa que você deseja contar.

Taynara Abreu, também psicóloga do grupo Mantevida, afirma que é necessário respeitar a vontade de quem está confiando a informação, pois grande parte dos segredos partilhados envolvem situações ou comportamentos que podem causar constrangimento.

“A partir do momento que um amigo ou parente toma a decisão de confidenciar uma intimidade sua para muitas pessoas, se torna inadequada a propagação dessa informação. Portanto, se esse segredo não envolve o seu parceiro, não deve ser partilhado”, diz.

Quando contar e quando manter no privado?

Apesar de não ser adequado ultrapassar esses limites, a situação é muito comum. E se você não consegue segurar a vontade de fofocar, confira as dicas da psicóloga:

Não exponha a pessoa diretamente, pode ser através de uma historinha ou outro nome;

Faça um momento de reflexão e pense: ‘vou ganhar algo partilhando essa informação? O que isso pode agregar na minha relação?’

Caso não haja respostas positivas, não partilhe. “Exposições desnecessárias podem gerar desavenças e a perda de confiança. Já pensou o risco de perder a amizade?”, questiona.

No entanto, Taynara destaca que, caso a informação envolva integridade física ou risco de vida, é necessário recorrer a outras pessoas. Porém, para assuntos pessoais ou questões íntimas, somente os envolvidos devem ter conhecimento.

Como tomar a decisão de contar um segredo?

A integridade é uma característica humana primordial. Sendo assim, Edilson comenta que é preciso avaliar se o compartilhamento do segredo irá causar algum tipo de consequência.

O filósofo francês Jean-Paul Sartre dizia: “Somos indivíduos livres e nossa liberdade nos condena a tomar decisões durante toda a nossa vida. Não existem valores ou regras eternas, a partir das quais podemos nos guiar. E isto torna mais importantes nossas decisões, nossas escolhas”.

Edilson José Pereira de Oliveira complementa pontuando a a importância do diálogo nas relações. Falar abertamente com o próximo possibilita um transparente. Neste caso, se o segredo for revelado, é válido chamar a pessoa que confiou a intimidade e explicar a situação.

“A comunicação clara e transparente é o pilar principal de confiança e solidez nas relações. Não podemos esquecer que a autorresponsabilidade e a empatia com quem está confiando uma informação sigilosa mantém as relações saudáveis e duradouras”, finaliza Taynara.

