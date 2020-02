Como superar o medo de voltar a amar

Aprenda a superar a dor de um relacionamento ruim e abra-se para o amor novamente

Se você já passou por situações doloridas no amor não significa que todas as suas próximas experiências serão traumáticas. A psicóloga e psicanalista Renata Lommez dá dicas de como transformar o medo de se machucar em coragem de amar, ao escolher um homem. Veja as dicas:

Questione-se

As decepções criam crenças erradas, do tipo: “os homens são todos iguais” e “só atraio cafajeste”. Segundo a psicóloga Nelly Penteado, um jeito de mudar essas crenças é questioná-las. Então, pergunte-se e pense: “Por que será que só atraio cafajestes? Será que nunca houve um cara bacana, sério, ‘afinzão’ de mim – e quem não deu bola pra ele fui eu?”. “Será que todos os homens são iguais mesmo? Não existem pelo menos alguns diferentes? Cadê eles?”.

Mude de atitude

Algumas mulheres só sentem atração por homens complicados. É seu caso? Então, sabendo disso, proponha-se a passar reto por esses tipos da próxima vez. Não caia mais na ilusão de que, um dia, você poderá mudá-los.

Fique de olhos abertos sempre

Ele mente sem motivo? Não cumpre promessas? Vive espichando os olhos para outras mulheres? Fique ligada a esses sinais e, se sentir que já esteve nesse filme, caia fora antes de se envolver demais.

Reveja seu comportamento

Se nas relações anteriores, por exemplo, você foi possessiva demais, tente ser mais flexível desta vez.