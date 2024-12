Como ser sexy por mensagem? 4 truques para seduzir com confiança

Para muitas pessoas, o segredo de um bom flerte está no charme e na sensualidade transmitidos logo no primeiro encontro. Já para outras, a paquera começa antes mesmo do date, mais precisamente em aplicativos como Tinder, WhatsApp ou Instagram, por meio de mensagens e áudios para lá de sensuais.

No entanto, o que ninguém te conta é que, para parecer sexy por mensagem, o truque pode estar no equilíbrio perfeito entre autoconfiança e o respeito, evitando que a conversa envolvente se transforme em algo inconveniente e nada atrativo para o crush.

E pensando em te ajudar nessa jornada de parecer mais sexy por texto, conversamos com a sexóloga e educadora sexual Natali Gutierrez, para descobrir como manter o charme e a sensualidade no flerte por mensagem, de forma simples e sem estresse. Veja as dicas a seguir:

1. Evite exageros, seja natural

Para começar, é importante entender que ser sexy por mensagem significa transmitir interesse e conexão de forma respeitosa e consentida.

Como explica Natali, a sensualidade não é sobre ser invasivo, mas sobre criar um espaço de troca genuína e atraente.

“A principal diferença entre ser sensual por escrito e pessoalmente é o uso dos sentidos. No presencial, gestos, tom de voz e expressões corporais ajudam a transmitir a mensagem. Já no texto, as palavras precisam carregar mais peso emocional e criativo, estimulando o imaginário do outro”, explica Gutierrez, CEO da marca de sex toys Dona Coelha.

Continua após a publicidade

Para isso, é essencial manter a naturalidade. Exageros ou expressões que você não diria pessoalmente podem soar artificiais e nada instigantes. “Ser autêntico e respeitar os limites do outro já garante que qualquer conversa seja, no mínimo, interessante”, acrescenta.

2. Ousadia no ritmo certo

Na empolgação de conquistar mais intimidade, Natali explica que pode ser fácil se atrapalhar na conversa e adiantar algumas etapas. No entanto, ela explica que manter o ritmo natural é fundamental para não comprometer a autoconfiança e a fluidez.

A dica? Equilibre mensagens mais picantes com as descontraídas, conforme o nível de intimidade com o crush. “Comece com flertes sutis e use o humor para descontrair, se necessário. Isso funciona tanto no texto quanto cara a cara. E lembre-se: sensualidade é subjetiva. Se precisar, pratique escrevendo para si mesma ou testando com amigos de confiança”, recomenda.

3. Seja criativamente surpreendente

Continua após a publicidade

Não existe nada mais instigante do que receber uma mensagem criativa e envolvente de quem você admira. Para Natali, o segredo dessa interação está em usar a criatividade para transformar um papo simplista e cotidiano em algo marcante — sem precisar apelar.

“Manter a conversa sexy envolve metáforas, frases com duplo sentido e até desafios leves, como ‘complete a frase’. Isso estimula a imaginação e deixa o papo muito mais interessante”, destaca.

Apostar em uma narrativa que leve o match a um imaginário mais envolvente e picante pode ser a cereja do bolo.

4. Nudes e fotos picantes

E quanto aos nudes? Natali explica que o consentimento e a segurança são triviais para não tornar o papo em uma dor de cabeça.

“Tudo deve ser consensual e seguro. Fotos sugestivas, como closes de detalhes, podem ser uma forma criativa de chamar a atenção. Ninguém resiste!”, finaliza.

Continua após a publicidade

E você, está pronta para apostar em uma conversa mais sensual com o seu novo amor? Não deixe de testar todas as dicas e arrasar no date presencial!

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade