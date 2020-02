Como conquistar o gato de cada signo

Dicas para você conquistar o gato de cada signo

Foto: Dreamstime

Para aumentar as chances de aquela paquera virar um romance escrito nas estrelas, basta aprender o jeitinho certo de tocar a personalidade do seu bonitão de acordo com o zodíaco.

Áries (21/3 a 20/4)

Nada de se abrir completamente, de cara! Vale sugerir a aproximação, mas na hora da ação, deixe-o tomar a iniciativa. Para aguçar a vontade dele, ofereça desafios – sempre de forma sincera a direta. Depois de conquistá-lo, mantenha o elemento surpresa na vida a dois.

Touro (21/4 a 20/5)

Mulher mandona e chegada em joguinhos não tem vez! Ele prefere uma parceira discreta, charmosa e vaidosa. Para ganhar o coração do moço, pegue um atalho pelo estômago. Prepare um jantar a quatro mãos ao som de uma música que ele goste.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Ele costuma passar longe de mulheres emotivas e grudentas. Inteligência e um bom papo são essenciais para seduzi-lo. A parceira ideal? Espontânea e que curte ritmo acelerado. Então, descole um curso gratuito legal para fazerem juntos.

Câncer (21/6 a 21/7)

A mulher perfeita é carinhosa e que sabe ser firme. Para ganhá-lo, o truque é cobri-lo de dengos, beijinhos e cafunés. Cuidar da casa e mostrar atenção com a família são atitudes que contam pontos. Seu desejo é casar, ter filhos e cachorro? Não hesite em compartilhar seus planos com o rapaz.

Leão (22/7 a 22/8)

Como ele adora demonstração de afeto em público, dê beijos cinematográficos à vontade! Tudo o que ele quer é uma mulher vistosa, com opinião forte, que possa ter como sua rainha. Se você faz o estilo mulherão, glamourosa, descontraída e risonha, é a parceira ideal para o leonino.

Virgem (23/8 a 22/9)

Para este moço, o amor envolve ajuda prática. Em uma relação, ele precisa cuidar e ser cuidado. Então, se estiver ao lado de um virginiano, não deixe de demonstrar preocupação com os problemas dele. Tente ser compreensiva e carinhosa e não hesite em pedir colo ao gato quando precisar se ajuda.

Libra (23/9 a 22/10)

A mulher perfeita para ele? Bem feminina, charmosa, gentil e delicada. Para quem gosta de um namoro chiclete, o libriano é ótima pedida, pois ele é daqueles que convida a acompanhá-lo até à padaria. Prepare-se, porém, para negociar, pois ele só se convence pelo racional.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Este moço procura uma mulher sexy e misteriosa, que ofereça desafios. Então, vale bancar a difícil. Para se envolver é preciso estar preparada para acompanhar o fogo do bonitão. Se a relação for séria, apresente-o logo à família – assim ele se sentirá mais seguro.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Para lidar bem com ele, abra mão de programações rígidas. Mantenha a mente receptiva a mudanças de rumo e reserve energia para aventuras e viagens. Convites para praticar esportes, conhecer lugares novos e fazer programas fora da rotina são tiro certo!

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Nada de partir para o ataque! Se estiver interessada num capricorniano, a dica é ir com calma. Converse sobre seu planos e projetos profissionais com ele, pois para esse gato ambição, maturidade e responsabilidade são importantíssimos em uma parceira para sua vida.

Aquário (21/1 a 19/2)

Para ganhá-lo, seja uma boa amiga e companheira, com um papo interessante e opinião forte. Nada de tentar cortar a asinha dele, cobrá-lo demais ou afastá-lo dos amigos. Se você quer relacionamento sério, sugira programas originais e inusitados.

Peixes (20/2 a 20/3)

A parceira ideal para ele deve ser capaz de assumir o controle. Mas precisa ter um lado artísico e espiritual também. Para conquistá-lo, prepare um jantar com um clima romântico ou convide-o para um passeio na praia ou em um parque.