Como atingir o orgasmo cervical, um dos prazeres mais intensos de todos?

Você já ouviu falar sobre o orgasmo cervical? Embora demore mais para ser alcançado, ele oferece um prazer mais intenso. Isso ocorre porque o orgasmo cervical é desencadeado pela estimulação do cérvix, a região do colo uterino, e seu efeito se espalha por todo o corpo.

O que é o orgasmo cervical e como ele funciona?

O orgasmo cervical é o ápice do prazer sexual provocado pela estimulação do colo do útero, ou cérvix, localizado no final da vagina. Ou seja, é necessário o sexo com penetração profunda para alcançá-lo.

“Ele tende a ser mais intenso e profundo que outros tipos de orgasmo, geralmente acompanhado por sensações como contrações uterinas, pressão no baixo ventre ou até uma sensação de ‘puxão’ na pelve”, segundo a ginecologista e sexóloga Maria Carolina Dalmboni.

Como alcançar o orgasmo cervical?

Existem alguns fatores que facilitam o alcance desse tipo de orgasmo. “A mulher precisa estar relaxada, excitada e receber estímulos constantes e profundos na região do colo uterino, associados a uma penetração suave e movimentos contínuos”, de acordo com Maria Carolina. Além disso, Tamara indica algumas posições e truques para chegar ao pico sexual com mais facilidade:

Uso de vibradores curvos: Brinquedos sexuais em formato de “C” direcionam a estimulação diretamente ao cérvix;

Missionário com pernas elevadas: A mulher eleva as pernas sobre os ombros do parceiro, ajustando o ângulo para atingir o cérvix;

Cowgirl: A mulher fica por cima, o que permite controle sobre a profundidade e o ângulo da penetração;

Combinação de ponto G e cérvix: A estimulação manual do ponto G, aliado à penetração profunda, torna mais fácil o orgasmo cervical;

Método da resistência: O parceiro pausa os movimentos, permitindo que a mulher crie contrações internas para intensificar a estimulação;

Práticas tântricas: Técnicas como respiração consciente e foco na energia sexual podem potencializar a experiência.

Continua após a publicidade

Como saber se tive um orgasmo cervical?

Durante a excitação, o cérvix pode produzir contrações e uma sensação de pressão, que algumas mulheres descrevem como ondas de calor ou plenitude na região pélvica.

“A lubrificação aumentada, gemidos mais intensos e respiração acelerada também indicam a aproximação do orgasmo cervical”, explica a terapeuta sexual Tamara.

De acordo com Maria Carolina, outros sinais que apontam para a chegada do orgasmo incluem: frequência cardíaca acelerada, respiração ofegante, rubor na pele e pressão no baixo ventre.

Todas as mulheres podem ter um orgasmo cervical?

Vários fatores físicos e emocionais influenciam a capacidade de alcançar o orgasmo cervical, como detalha Tamara:

Continua após a publicidade

Fatores físicos: a anatomia e a sensibilidade do cérvix variam entre as mulheres, e a lubrificação adequada e a excitação são essenciais para garantir conforto e prazer. Além disso, os níveis hormonais ao longo do ciclo menstrual podem afetar a sensibilidade e a capacidade de atingir o clímax.

Fatores emocionais: a intimidade e a confiança com o parceiro, assim como o relaxamento, são fundamentais. Níveis elevados de estresse ou insegurança corporal podem dificultar a experiência. A história sexual de cada mulher, incluindo traumas ou experiências passadas, também pode influenciar diretamente a resposta sexual.

Considerações importantes

“Embora algumas mulheres encontrem prazer nas sensações de pressão ou plenitude, outras podem sentir desconforto ou até dor, especialmente com toques muito profundos. Cada mulher é única em sua anatomia, sensibilidade e percepção de prazer. É essencial respeitar os limites e explorar o corpo de forma gradual e segura, sempre priorizando o bem-estar e a comunicação entre os parceiros”, finaliza Tamara.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Continua após a publicidade

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Será que as decisões que tomei até aqui me levaram ao lugar certo?