Fim do amor: 9 sinais de que você está se ‘desapaixonando’ por alguém

O início da paixão é capaz de ignorar qualquer adversidade. A sensação de borboletas no estômago e os olhos brilhando marcam uma etapa de descoberta e intensidade de viver ao lado de alguém.

Contudo, conforme o tempo passa, compreendemos que nem tudo é perfeito. E por mais que tentemos negar ou ignorar, os indícios de que o sentimento está desaparecendo vão aparecendo. Por isso, aqui estão 8 sinais de que você pode estar se desapaixonando por alguém!

1. Dizer coisas por costume ou obrigação

Seja por WhatsApp, ligação ou até pessoalmente, um grande sinal para repensar sobre o relacionamento é quando o “ter que dizer” substitui o “quero dizer”.

“Ter apenas um senso de responsabilidade e obrigação pode trazer desgaste. Quando a relação se baseia apenas em deveres ou em uma rotina sem prazer ou envolvimento emocional, o vínculo começa a enfraquecer, se tornando uma relação exclusivamente com cobranças e, assim, torna-se aversivo”, destaca Larissa Fonseca, psicóloga clínica (CRP 06/113289).

2. Irritabilidade com coisas simples

No momento em que o amor acaba, coisas que antes não te afetavam começam a te tirar do sério. No início do namoro, procuramos semelhanças no nosso parceiro. Porém, quando as coisas começam a desmoronar, a obsessão é pelas diferenças. “O nível de paciência muda. O que antes era fofo, engraçado e bonitinho vira sem graça e ridículo”, diz a psicóloga Rejane Sbrissa (CRP 40001-8).

3. Você não se importa com a vida dele

Antes, havia uma preocupação com a rotina dele no trabalho, como estavam as coisas em casa… Agora, não há mais espaço em seus pensamentos para isso. “Se você não sente o mesmo, não tem a mesma vontade de fazer as coisas que faziam, a relação vai perdendo o sentido que já teve”, pontua Sbrissa.

Continua após a publicidade

4. Menos tempo juntos

De repente, a sua agenda está repleta de compromissos apenas para evitá-lo. O desejo por distância prioriza atividades individuais ou sociais com amigos, em vez de buscar a companhia do parceiro.

Rejane acrescenta: “Na paixão, queremos que todos conheçam e vejam vocês juntos. Mesmo com todas as adversidades da vida, você tem a pessoa como um oásis. E quando esse desejo pela presença do par diminui e você começa a ‘dar desculpas’ para não ver a pessoa por estresse ou cansaço, com certeza é porque você está desapaixonando”.

5. Comparação com outros casais

Isso surge sempre de forma negativa, uma vez que o foco será para o que os outros casais têm de bom e interessante, ressaltando as falhas e os desgastes do seu relacionamento.

6. Desânimo ao vê-lo

“O desapaixonamento geralmente começa com uma sensação de distanciamento emocional e falta de interesse. Você percebe uma redução no entusiasmo em compartilhar momentos e novidades, além da falta de vontade em planejar o futuro ao lado da pessoa”, destaca Larissa.

Continua após a publicidade

7. Péssima comunicação

Fonseca também discute sobre a diminuição do diálogo nesse cenário: “Conversas podem se tornar mais superficiais, há redução nas palavras de carinho, de elogios. Pode haver uma ausência de empatia ao outro, menosprezo à atenção de conquistas ou dificuldades da outra pessoa, além de menos disposição para resolver conflitos ou buscar soluções para a relação”.

8. Falta de atração

No começo, tudo era atrativo: a voz, os gestos, o físico, o senso de humor… Porém, com o fim do encantamento, essas mesmas coisas passam a incomodar. “Parece que há um muro entre o casal por causa da distância emocional, que se reflete também fisicamente”, comenta Larissa.

9. Pensar em outras pessoas

Você se vê pensando em um momento solteira ou com outro alguém. Além disso, menções sobre as perspectivas do futuro do casal são cada vez menos recorrentes.

É possível reverter a situação?

Em primeiro lugar, é importante ser honesto consigo mesmo e com o outro. Em seguida, converse abertamente sobre os seus sentimentos e tente alinhar a situação. “Se o desapaixonamento for causado por monotonia, estresse ou falta de diálogo, muitas vezes é possível resgatar o sentimento com esforço conjunto e mudanças na dinâmica da relação”, informa Larissa.

Continua após a publicidade

No entanto, vale destacar que, caso o desinteresse seja profundo e constante, talvez o relacionamento não atenda mais às necessidades de ambos, sendo necessário reavaliar a continuidade do vínculo.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Assine as Newsletters CLAUDIA Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.

Publicidade