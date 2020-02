8 truques para quebrar o gelo na cama

Quebre o gelo na cama com essas dicas

Foto: Dreamstime

Um casal pode ser apaixonado e mesmo assim não se entender no sexo, explica o terapeuta sexual Paulo Tessarioli. Isso acontece porque não somos capazes de adivinhar todos os gostos do outro. Aí, o sexo empaca no papai e mamãe mesmo. Para mudar essa situação, os dois devem parar de achar que sabem tudo sobre o outro e levar a intimidade para a cama. Veja as sugestões dele para quebrar o gelo na cama:

1. Amadureça a ideia primeiro

Converse com uma amiga de confiança ou escreva aquilo que você quer dizer para seu parceiro.

2. Coma pelas beiradas

Se você tem receio da reação dele, não fale tudo de uma vez. Alugue um filme ou pegue um livro sobre o assunto e converse para saber o que ele pensa, por exemplo.

3. Converse fora de casa

Pode ser num barzinho ou num restaurante. Assim, é mais difícil um dos dois adiar o papo com desculpas do tipo “Estou cansado”.

4. Brinque de jogo da verdade

Um deve responder a todas as curiosidades do outro.

5. Comece levando produtos eróticos e indo ao motel

Ajuda a abrir a cabeça do parceiro para novas experiências sem assustá-lo.

6. Evite uma DR na hora da transa

Falar que o sexo anda ruim logo antes de fazer amor pode quebrar o clima. É mais indicado mostrar o que você quer, guiando os movimentos do parceiro.

7. Seja positiva

Elogiar funciona mais que fazer críticas. Por isso, em vez de falar sobre o que não gosta, diga o que você quer.

8. Mostre casos de sucesso

Comente o caso de uma amiga ou mostre a matéria de uma revista para o seu gato ver que vocês podem superar o problema juntos.