5 dicas poderosas para esquentar qualquer relação

Foto: Getty Images

1. Como fazer um striptease para meu parceiro enlouquecer?



Primeiro, escolha uma música que marcou a história de vocês. Coloque uma calcinha fio dental de amarrar nos lados, um sutiã que abotoe na frente, um vestido curto e soltinho, e sapatos de salto.

Comece dançando bem devagar. Fique de costas para seu marido e rebole até o chão. Olhe para ele por cima do ombro e suba empinando o bumbum. Dançando, passe os braços em X pelo corpo.

Depois segure na barra do vestido e puxe-a delicadamente. Lance um olhar provocante, tire o vestido e jogue-o no seu marido. Abaixe uma alça do sutiã, dance, abaixe a outra. Fique pertinho dele e abra o sutiã, mas segure-o com as mãos. Vire de costas e deixe o sutiã cair.

Cubra os seios com um braço e, com o outro, puxe o laço da calcinha e segure-a. Vá em direção a ele, fique de costas e puxe o outro laço. Mostre um pedacinho do bumbum. Dance devagar, tire a calcinha… e deixe a imaginação falar!

Fonte: Lu Riva, dançarina do ventre e professora de pompoarismo e outras artes sensuais

2. O que os homens preferem no sexo oral: que a mulher lamba devagarinho ou que sugue bem forte?

Quando se trata de sexo oral, não há verdades absolutas. Vale lamber, sugar, utilizar as mãos junto com a boca… Tudo é bem-vindo! ” Cada homem curte uma coisa e cada carícia tem um efeito diferente,” explica Fernanda Pauliv, instrutora e consultora de artes sensuais e técnicas sexuais. ” Por isso, cabe a você sacar as reações de seu parceiro durante a prática.” Se ele gostar, vai demonstrar através de gemidos, elogios e contrações musculares e você saberá: está no caminho certo! ” Uma coisa é fato: o homem se excita mais ao notar que a companheira está tendo prazer em fazer sexo oral,” acrescenta a consultora. Então, não se preocupe tanto em ter uma boa técnica, mas, sim, em se entregar e curtir.

3. Qual a melhor posição para deixá-lo louco na transa no chuveiro?

Ah, vai um pouco da preferência de cada um, mas há duas posições que costumam arrasar. ” Apoie suas mãos na parede e fique de costas para o parceiro penetrá-la por trás,” ensina a personal sex trainer Daniela Cardoso. A sensação de tê-la dominada deixará o moço muito excitado – ainda mais com a visão do seu bumbum molhado… Agora, se ele curte seios, sente-o no chão e, de cócoras ou sentada, encaixe-se sobre o pênis do sortudo de frente para ele. Detalhe: aqui, a chance de você gozar é bem maior, pois seu clitóris será estimulado diretamente. Vale lembrar que debaixo da água o látex da camisinha perde a lubrificação. Por isso, invista nas preliminares para ficar bem molhadinha. Assim, você nem vai notar a diferença!

4. Como ele pode usar os dedos para me fazer atingir o orgasmo?

Esta brincadeira é uma delícia! Comece pedindo para o amado tocar a região em volta do clitóris. Depois, diga para ele seguir os próximos passos:

. Coloque os dedos nas laterais dos grandes lábios, junte-os e pressione para fechá-los apertando para baixo. Agora, faça movimentos circulares.

. Use os mesmos dedos para pressionar suavemente as laterais do clitóris e movimente-os em círculos. Suavemente, agarre o clitóris entre seu polegar e indicador e role-o como se fosse uma bolinha de gude.

. Você pode dar batidinhas leves na ponta do clitóris ou esfregá-la suavemente, mas com insistência.

Seguindo essas dicas, não tem como errar: você irá ao delírio!

Fonte: Poderosa – A Deusa do Sexo no Lar (Ed. Marco Zero), de Kate Taylor.

5. Como deixo meu marido louco de tesão no nosso aniversário de casamento?



Você pode começar o ritual de sedução antes mesmo do aniversário. Que tal mandar mensagens sensuais pelo celular durante a semana, revelando, aos poucos, o que fará na noite especial? Ele ficará ansioso – e já cheio de tesão!

No dia, prepare um ambiente romântico: acenda velas, coloque uma música calma, espalhe pétalas de rosa… Tudo vale nesse momento. ” E se cuide: vista uma lingerie linda, faça um penteado diferente e arrase na maquiagem” , ensina a personal sex trainer Daniela Cardoso.

Comece a noite com um jantar para criar o clima. Não se esqueça que os homens adoram se sentir desejados! Por isso, aja de forma bem sensual, para despertar o interesse dele. Na hora da transa, ouse! ” Use produtos diferentes, como os géis que aquecem para fazer uma massagem. Você vai se surpreender com o poder desses pequenos apetrechos.”