5 acessórios de iPhone para mulheres multitarefas no trabalho

Trabalhar hoje em dia exige cada vez mais agilidade e praticidade, principalmente quando se trata de mulheres que são mães, esposas e ainda têm outras atividades fora do ambiente profissional. Felizmente, a tecnologia está a nosso favor e nos proporciona ferramentas que ajudam a otimizar o tempo e a aumentar a produtividade. Pensando nisso, selecionamos cinco acessórios de iPhone que serão úteis para as mulheres multitarefas no trabalho. Confira!

Carregador portátil : Com uma bateria extra, você nunca mais vai ficar sem carga no meio do dia de trabalho. Suporte para celular ou tablet : Deixe o celular à vista enquanto trabalha e evite ficar pegando o aparelho o tempo todo. Fones de ouvido com cancelamento de ruído : O silêncio é essencial para se concentrar, especialmente em ambientes barulhentos. Esses fones de ouvido bloqueiam todo o ruído externo e permitem que você se concentre apenas no que está fazendo. Smartwatch : Ninguém precisa ficar conectada 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas se você quer dar um descanso no celular, ter um relógio inteligente garante que você tenha acesso aos e-mails e mensagens urgentes, o que pode facilitar a comunicação no dia a dia. Teclado Bluetooth : Facilite a digitação no seu celular e ganhe mais rapidez ao escrever e-mails, mensagens e documentos – fora que um teclado adequado é ótimo para a ergonomia e permite que você eleve a tela do seu laptop à altura dos olhos.

Esses são apenas alguns acessórios que podem fazer toda a diferença na sua rotina de trabalho. Invista em gadgets que sejam úteis para você e veja como seu dia a dia pode se tornar muito mais prático e produtivo.