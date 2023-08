Iniciativas sustentáveis são o foco do R.evolution Fest

Em outubro, Trancoso, litoral da Bahia, será o palco do primeiro R.evolution Fest, que tem a missão de criar conscientização e regeneração através da coletividade. Por meio do Movimento União Trancoso, grupo sem fins políticos que representa a comunidade da região, e diversas outras organizações, as lideranças vão atuar no desenvolvimento de um programa sustentável com metas que devem ser alcançadas ao longo dos anos entre as gerações do festival.

O evento foi concebido pela fundadora do R.evolution Club, Luiza Figueira de Mello, que frequenta o Trancoso há décadas e, anualmente, tem acompanhado as transformações do vilarejo. “Entendendo o processo de gentrificação e em busca de encontrar algum meio de me colocar a serviço da comunidade, surgiu essa ideia. Nenhum lugar melhor pra começar um processo de regeneração no Brasil do que em um distrito de Porto Seguro, onde nossa história começou”, disse ela em comunicado à imprensa.

Atrações do R.evolution Fest

Serão 5 dias de evento, de 11 a 15 de outubro de 2023, unindo arte, cultura, espiritualidade, consciência social, sustentabilidade e regeneração do meio-ambiente. Entre os convidados, estão Márcio Libar (ator, diretor, criador de Anjos do Picadeiro: Encontro Internacional de Palhaços), Gilberto Porcidonio (jornalista da Rádio Novelo e Pesquisador do Projeto Querino); Satya (Facilitadora espiritual de consciência), Michelle Taminato (mentora e estrategista de negócios e relações humanas), Cláudia Pellegrino (doutora em educação e Designer de Convivio), Henrique Bueno (CEO e fundador do Wholebeing Institute Brasil), Anna Elisa de Castro (Fundadora da N.O.S. Escola), Jackie de Botton (The School of Life) e mais.

Confira um vídeo do festival abaixo:

O objetivo do projeto é transformar o distrito em um case de sustentabilidade e criar o primeiro Polo Internacional de Consciência e Regeneração no Brasil. Junto ao festival, existe uma campanha de financiamento coletivo, por meio da plataforma Benfeitoria, que visa unir forças do coletivo para que o evento ganhe vida.

Você pode fazer parte do R.evolution Fest doando para o financiamento do evento, saiba mais sobre o festival através deste link.