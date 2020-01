WhatsApp tem falha de segurança grave e recomenda atualização do app

Se você, como 99% dos brasileiros, tem o aplicativo WhatsApp instalado no seu celular, pare tudo e faça a atualização do aplicativo. É que, de acordo com informações da revista Forbes, confirmadas pelo Android, iPhone (iOS), Windows Phone e Tizen- dono do WhatsApp -, o aplicativo tem uma falha de segurança grave.

Essa falha permite que um vírus espião seja instalado no seu aparelho, acione câmera e microfone e acesse e-mails e arquivos sem pedir permissão. Para isso, basta você não ter atendido uma chamada de voz, e alguém mal intencionado ter aproveitado a brecha de segurança para instalar esse vírus, chamado Pegasus.

Perigo, hein? De acordo com o Facebook, dezenas de usuários foram atingidos pelo problema.

A atualização do aplicativo que corrige essa falha de segurança já está disponível para download nos aparelhos Android, iPhone (iOS), Windows Phone e Tizen. Para se proteger basta atualizar o aplicativo e instalar a versão mais recente. Saiba como fazer isso nos aparelhos com Android e nos iPhones.

Como atualizar o WhatsApp no Android

Acesse o aplicativo Google Play no celular, e, pelo menu lateral, clique para procurar atualizações de apps. Localize o WhatsApp na lista e clique em “Atualizar”. Veja se você está com a versão atual e segura, que atende pelo número 2.19.134 (ou números acima desse).

Como atualizar o WhatsApp no iPhone

Acesse a App Store e clique na aba “atualizações”. Encontre o WhatsApp na lista e clique em “atualizar”. No iPhone, as versões seguras são 2.19.51 e posteriores.