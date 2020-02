Você na Disney: dicas para planejar a viagem dos sonhos

Com planejamento e disciplina, você consegue conhecer a Disney

Foto: Dreamstime

Não importa sua idade, certamente você já sonhou em conhecer a Disney. Que tal realizar agora esse sonho? Marcelo Baroni, diretor comercial da RCA Tours, sugere que você planeje o passeio um ano antes. Depois, abra uma poupança só para guardar o dinheiro da viagem.

Segundo o consultor financeiro Gustavo Cerbasi, além de planejamento e disciplina, o segredo para juntar dinheiro é ter foco. “Se você tem um objetivo claro, a economia não vira sacrifício e até as crianças ajudam no corte de despesas”, diz.

Cerbasi explica que o ideal é quitar a viagem antes do embarque. Se não der, deixe no máximo quatro parcelas pendentes. Veja como tornar realidade essa fantasia de pais e filhos!



Vai pra Disney? Saiba como gastar menos por lá!

3 dicas de quem já viajou para a Disney e economizou com essas estratégias:

1. Compre um plano de alimentação econômica na hora de fechar seu pacote na agência de turismo. Esse plano é uma espécie de vale-alimentação com um crédito diário de 34 dólares por pessoa, que dá direito a uma refeição, um lanche e uma caneca que o viajante pode reabastecer de refrigerante, água, café ou chá quantas vezes quiser.

2. Os meses mais baratos para embarcar são abril, maio, setembro e novembro, quando há muitas promoções e tudo custa, em média, 20% menos. Evite viajar entre julho e agosto, meses de férias escolares nos Estados Unidos – é verão, os parques estão lotados e os preços disparam.

3. Viaje de excursão, com um guia, que irá traduzir tudo, organizar os passeios e ainda ajudá-la na hora das compras – já pensou gastar um dinheirão naquele tênis maravilhoso para seu sobrinho e descobrir que trouxe o número errado?

Truques para economizar

· A primeira regra é cortar (ou reduzir bem) os gastos com tudo o que não seja essencial para sua família. Durante 12 meses, diminua as saídas para passeios, corte a compra de pequenas bobagens e evite trocar de celular. Sim, será um sacrifício, mas pense que há um propósito: ver seus filhos no castelo da Cinderela ou ao lado do Mickey Mouse.

· Monte uma caixinha de viagem. Em aniversários, Natal e dia das Crianças, em vez de gastar com presentes, você dá uma espécie de vale-viagem. Por exemplo, se pretendia investir R$ 50 em um mimo para seu filho, reverta esse valor para “a poupança da Disney”.

· Você fez as contas e percebeu que não há possibilidade de cortar despesas e viajar? Calma, não desista! Que tal vender bolos, salgadinhos ou cosméticos como uma maneira de complementar sua renda familiar?

Pagar a taxa ao Consulado Americano não garante que seu visto seja emitido

Foto: Dreamstime

Raio X de todos os gastos que você terá na viagem

Planeje-se para realizar seu sonho entre 12 e 36 meses

O Pacote: a RCA Tour tem pacotes a partir de 1758 dólares* por pessoa (cerca de R$ 3095). O preço inclui passagem aérea, seis dias de hospedagem em hotel sem café da manhã, locação de carro e os parques de diversão, além de entradas para seis parques, incluindo os famosos Magic Kingdom Park e Universal Studios. Você pode dividir em 12 vezes sem juros.

Alimentação: segundo Marcelo Baroni, diretor comercial da agência RCA Tour, uma pessoa gasta com alimentação, em média, 40 dólares por dia – o que dá mais ou menos R$ 67 por dia. Então, se você pretende viajar por seis dias, reserve ao menos R$ 402 só para garantir as refeições. O resto que você guardar vai servir para comprar lembrancinhas e outros mimos nos parques.

Calcule a viagem: somando os valores do pacote e da alimentação, você terá uma despesa de uns R$ 3500. “Sempre arredonde o custo final para mais. Nesse caso, programe-se para gastar R$ 4.000 por pessoa. Assim, vai sobrar um pouco para compras e despesas extras”, diz Baroni. Agora basta olhar na tabela abaixo para saber como poupar entre um e três anos.

Veja quanto poupar por mês

A viagem será em… Guarde todo mês Taxa média de juros ao mês 1 ano R$ 334 1% 2 anos R$ 167 1% 3 anos R$ 112 1%

Como ter o passaporte e o visto em dia

· Todos os parques da Disney ficam na cidade de Orlando, no estado da Flórida, um lugar que se parece com o nosso Nordeste: faz calor o ano todo e os invernos são amenos. Mas, para aproveitar todas essas delícias, é preciso que você tenha passaporte e visto de entrada nos Estados Unidos. Tirar o passaporte é fácil – para isso, você deve fazer o agendamento no site da Polícia Federal.

· Para tirar o visto é preciso pagar uma taxa e reunir os documentos listados no site da Embaixada norte-americana. Por ele, você também agenda a entrevista em um dos quatro consulados americanos espalhados pelo Brasil: Recife, Brasília, São Paulo ou Rio de Janeiro. A maneira mais prática de fazer isso é pelo site Visto EUA ou pelo telefone (21) 4004-4950, da central de agendamentos do Serviço de Informações de Vistos dos Estados Unidos.

· Vale lembrar que a espera costuma demorar mais de 50 dias. Portanto, além de planejar suas contas para conhecer a Disney, programe a regularização de seus documentos com antecedência.