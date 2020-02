Vinagre branco é um aliado econômico na limpeza da casa

Quem disse que você precisa gastar horrores para deixar a casa brilhando? Uma solução muito barata está mais perto do que você imagina: o vinagre branco de álcool – aquele mesmo que usamos na culinária, sem corantes ou aromatizantes – é capaz de tirar a gordura, desinfetar, acabar com odores e até dar brilho! Tudo isso por ser rico em ácido acético, uma poderosa substância presente em grande parte dos produtos de limpeza. A seguir, confira cinco maneiras de usar o vinagre. Ele, ainda por cima, não prejudica o meio ambiente, já que não tem elementos tóxicos. Mãos à obra para manter o dinheiro no bolso! Líquido milagroso

Veja como usar o vinagre para sua casa ficar um brinco!

Que mofo?

É simples limpar os rejuntes que acumulam mofo: você só precisa de uma escova de dentes velha embebida em uma boa quantidade de vinagre. Esfregue-a nos azulejos, deixe agir por duas horas e, depois, lave com água e sabão. Quer mais? Para livrar-se do cheiro de mofo no armário, esvazie o móvel e coloque dentro dele, durante a noite, uma bacia com vinagre puro. No dia seguinte, passe um pano com água.

Respire aliaviada

Cachorros e gatos são uma delícia – e o cheiro da urina e das fezes deles não vão mais atrapalhar! Após tirar os excrementos dos bichinhos, ponha num balde duas partes de água e uma de vinagre. Molhe um pano na mistura e passe-o no local. Pronto!

Xô, manchas

Tem uma peça de roupa manchada? Misture quantidades iguais de água e de vinagre em um borrifador e, antes de lavar, espirre a solução sobre a região afetada. Então, coloque a roupa na máquina, espere ela encher e adicione uma xícara (chá) de vinagre à água. Depois, é só lavar normalmente.

Panelas novas

Não há nada mais chato do que limpar a comida que fica grudada na panela quando a esquecemos no fogo… Por isso, este truque é tão legal: coloque no utensílio água suficiente para cobrir a sujeira e quatro colheres (sopa) de vinagre. Leve ao fogo, deixe ferver e, quando esfriar, lave de novo. Serve para alumínio, inox ou tefal.

Para brilhar

O vinagre também faz maravilhas pelo seu fogão e forno. Deixe um pouco do produto sobre a gordura por 15 minutos e, após o período, ataque com sabão neutro e uma esponja. O esfrega-esfrega ficará bem menos penoso e o resultado, simplesmente brilhante!

Outras soluções geniais e baratas