Videogame: o lado positivo do jogo

O videogame melhora a capacidade de concentração das crianças

Foto: Dreamstime

Você anda muito preocupada com o fato de o seu filho amar videogame? Calma! A boa notícia é que o videogame não é o vilão que tantas mães imaginam e não serve apenas para atrapalhar os estudos e a rotina dos filhos. Segundo a psicóloga Vivian Behar, de São Paulo, o videogame pode trazer muitos benefícios ao desenvolvimento das crianças, basta saber usá-lo com limite.

O que os jogos ensinam de bom?

Todos os tipos de jogos, inclusive o videogame, são ótimas formas de socialização. Por ser um prazer comum entre muitas crianças, os games estimulam a troca, o aprendizado, a cumplicidade, além de ensinar a perder e a lidar com as frustrações. O videogame indica como montar estratégias, treina habilidades manuais e motoras e melhora a capacidade de concentração.



Qual é o papel dos pais?

Determinar qual é o melhor horário e quais jogos o pequeno pode ou não jogar, de acordo com a sua idade. A criança não pode deixar de estudar, fazer esportes, passar tempo com a família, enfim, cumprir com as responsabilidades e ter outros prazeres. O ideal é nunca permitir que seu filho fique mais de duas horas seguidas na atividade.