‘Vídeo Game’, quadro do Vídeo Show, volta ao ar com Angélica

Boa notícia para quem é fã de game shows televisivos, o Vídeo Game ganhará um especial, em novembro. O programa, que ficou no ar durante dez anos como um quadro do Vídeo Show, volta às telas a partir da próxima segunda-feira (06).

Em comunicado ao portal GShow, a apresentadora Angélica, que volta ao comando do especial, disse estar animada com a experiência. “Estou muito feliz de fazer essa volta, direto do túnel do tempo, para o nosso Vídeo Game. Nesses seis anos muitas coisas aconteceram na minha vida e na vida de todo mundo. Está sendo uma experiência muito louca, muito interessante e muito gostosa. É uma comemoração bem bacana. O contato com o público vai ser muito bom novamente”, disse.

A apresentadora Fernanda Lima também passou pelo programa para substituir Angélica na licença-maternidade.

O quadro promete reviver provas famosas do programa, que faziam sucesso com o público.

Reveja alguns momento do show: