Viagens para aproveitar a terapia das águas

Praia do Cerrado, no Hot Park, atração do Rio Quente Resorts

Foto: Divulgação

Diversão garantida em Caldas Novas (GO)



A pequenina cidade goiana Rio Quente vive praticamente do Rio Quente Resorts, um complexo com hotéis, flats e dois parques aquáticos. Lá fica o Hot Park, com sua atração batizada de Praia do Cerrado: areia branquinha, água a

37 °C e ondas de até 1,20 metro de altura (é a maior piscina com ondas da América Latina!).

A apenas 43 km está a animada Caldas Novas, que também não se parece muito com as pacatas estâncias hidrominerais do resto do país. Em vez de um público mais velho em busca de sossego e das águas medicinais, as piscinas termais atraem pessoas de todas as idades, que acabam fazendo delas uma festa com direito a música e comilança. O gostoso é passar o dia dentro d’água, enquanto animadores fazem todo mundo se mexer com hidroginástica e brincadeiras nos clubes e parques aquáticos que funcionam dentro da maioria dos hotéis.

O que ver

Clubes Termais

A maioria dos hotéis de Caldas Novas tem parque aquático próprio, mas na cidade também há clubes termais abertos aos turistas. Mais econômicos que as piscinas do Rio Quente Resorts (em Rio Quente), eles têm estrutura para o visitante passar o dia, com bares, restaurantes e área de lazer que lota nos fins de semana. O melhor fica bem pertinho do Centro: o Di Roma Acqua Park (r. São Cristóvão, 805, fone: (64) 3453-1586; 4ª/dom 8h/20h; jan, jul e dez: 8h/20h; R$ 30), quase em frente ao hotel de mesmo nome, com cinco piscinas termais, uma com toboágua e outra com ondas. A 9 km, na beira do lago Corumbá, de água fria, o Náutico Praia Clube (r. Caminho da Praia, fone: (64) 3455-9100; 3ª/dom 9h/18h; jan, jul e dez: 9h/18h; R$ 40, inclui passeio de escuna) conta com três piscinas, todas de água fria, tirolesa e jet ski. Do outro lado da cidade, a 7,5 km, o Lagoa Thermas Clube (estr. p/ Pires do Rio, km 5, fone: (64) 3453-1250; 2ª/3ª e 5ª/dom 8h/18h; jan e jul: 8h/19h; R$ 39, inclui almoço) preserva a área da lagoa de Pirapitinga (ou lagoa Quente), onde as águas termais teriam sido encontradas pela primeira vez na região, no final do século 18. A lagoa não é liberada para banhos, mas a diversão é garantida nas dez piscinas termais.

Parque Estadual da Serra de Caldas Novas

Criado para preservar a área de captação de água que sustenta o turismo local, o parque é uma alternativa ao agito dos clubes e piscinas. A partir da portaria, há duas trilhas fáceis que terminam em quedas-d’água boas para banho: a da Cascatinha a 500 m e a do Paredão a 1 km. Uma van (R$ 5/pessoa) leva ao mirante, a 11 km, de onde se tem bonita vista da região. Acesso pela avenida Cel. Bento de Godoy, fone: (64) 3453-5805. R$ 5.

Hot Park

A centenas de quilômetros do mar, um dos destinos turísticos mais concorridos do país junta gente de todas as idades em trajes típicos de praia. É o Hot Park, parque de águas termais do complexo Rio Quente Resorts. A melhor atração é a enorme Praia do Cerrado, do tamanho de três campos de futebol. Tem areia branquinha de rocha triturada, água termal a 37º C e ondas de até 1,20 m de altura. É a maior piscina de ondas da América Latina e a quinta do mundo, com 210 m de faixa de areia divididos em três partes: a Prainha da Marina, com ondas pequenas, destinada às crianças; a Praia do Bikini, mais agitada, com palcos para shows e arena para vôlei e futebol; e a Praia dos Sonhos, com clima lounge, cheia de gazebos e poltronas. Mais radical, o Half Pipe é uma rampa com bordas altas e formato de U, onde se desce em dupla numa boia – são poucos e alucinantes segundos despencando quase em queda livre. Impossível não gritar. Os tobogãs Aqua River e Aqua Race e o Lazy River, uma sinuosa piscina de correntezas, são programas mais calminhos. Algumas atrações são pagas à parte, como o Hot Fly, tirolesa em que você desliza deitado, preso pelas pernas e braços. A sensação é de se estar voando. Depois de brincar de Superman, hora de bancar o Aquaman: no mergulho de cilindro dá para nadar pertinho de peixes como o enorme pirarucu. Visto através da máscara de mergulho, que aumenta as imagens em até 25%, o peixão parece ainda maior.

Final da GO-507 (Rio Quente Resorts), fone: (64) 3512-8010. R$ 87.

Onde ficar

Sesc Caldas Novas

Tem a melhor área de lazer da cidade, distribuída num terreno equivalente a 31 campos de futebol, e quase todas as atividades são abertas ao público. O bloco Wilton Honorato, mais novo, conta com ótimos quartos, todos com camas confortáveis e TV de 21″. Vale um alerta: o lugar é muito concorrido e, por isso, as reservas devem ser feitas com cerca de um mês de antecedência. Fone: (64) 3455-9400. www.sescgo.com.br



Nobile Inn Thermas Place

Os quartos novos e bem-equipados, com direito a ar-condicionado silencioso e cama queen-size, são um dos chamarizes do hotel. Outro são as muitas piscinas presentes na área de lazer. Tem de tudo: com água fria, termal, com rede de biribol, com cascata e com pontos de hidromassagem. Fone: (64) 3454-7000. www.nobilehoteis.com.br



Hot Star

O prédio de quatro andares abriga ambientes com decoração moderna e quartos equipados com ar-condicionado, frigobar e TV de 20”. Há três pequenas piscinas termais, mas quem se hospeda aqui pode usar livremente a completa área de lazer do hotel Privê, que está a poucos metros do Hot Star. Fone: (64) 3455-6006. www.rededehoteisprive.com.br

Onde comer

Nonna Mia

O rodízio de galeto representa 70% dos pedidos, mas a casa também serve receitas variadas à la carte em um típico salão de cantina. Av. Orcalino Santos, 95 (Centro), fone: (64) 3453-3368. 2ª e 4ª/dom 11h30/15h, 18h30/23h; jan/fev, jul e dez: 11h30/15h, 18h30/23h. Galeto (rodízio).

Tucunaré Casa do Peixe

O forte da casa são receitas com peixes de rio, como tucunaré, tambaqui, pintado e dourado. R. Antonio Coelho de Godoy, 105 (Centro), fone: (64) 3453-0932. 2ª e 4ª/dom 11h/22h30. Pescados.

Empadão Goiano

Além do salgado típico do estado, feito com frango desfiado, lombo de porco, linguiça, batata, azeitonas e queijo, a proprietária Tânia prepara empadões com recheios bem originais, como o de carne de sol com mandioca. R. Antonio Coelho de Godoy, 58 (Centro), fone: (64) 3453-7895. 8h/0h.