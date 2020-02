Museu Oscar Niemeyer

Foto: Divulgação

CURITIBA



ONDE FICAR?

Bonaparte Express Curitiba

É um hotel econômico muito bem atualizado – desde o lobby, todo branco e com três modernos computadores (pagos à parte) no mezanino, até os quartos, com cama-box, banheiro espaçoso, internet wi-fi grátis e bom pacote de canais por assinatura. A relação custo-benefício é uma das melhores da cidade, e vale saber que reservas feitas com antecedência podem render algum desconto. Tel. (41) 3071-5000, www.bonapartehoteis.com.br.

Confiance Inn

Essa rede curitibana não para de crescer – felizmente, pois seus hotéis costumam ser modernos e econômicos. A mais nova unidade também funciona como flat, e os quartos têm cozinha equipada, cama-box, TV de LCD e ar-condicionado silencioso. Tel. (41) 3233-6666, www.hotelconfiance.com.br.

Villaggio

Lembra uma vila italiana: o casarão do início do século 20 tem fachada cor de vinho e um jardim com pérgola ao lado do bar. O clima de pousada estende-se aos quartos – simples, pequenos, mas bem-equipados – e ao serviço, menos formal. Tel. (41) 3074-9100, www.villaggiohotel.com.br.

ONDE COMER?

Madero

Av. Jaime Reis, 262 (S. Francisco), tel. (41) 3013-2300, restaurantemadero.com.br. Cc: A, D, M, V; Cd: M, R, V; não aceita cheques. 2ª/6ª 12h/15h e 19h30/0h, sáb 12h/16h e 19h/0h, dom 12h/23h. Carnes.

Artesanais, os hambúrgueres da casa são grelhados em churrasqueira a lenha e dividem espaço no cardápio com bons cortes de carne, como o bife de chorizo. Há filiais nos shoppings Estação e Palladium.

Quintana

Av. do Batel, 1440 (Batel), tel. (41) 3078-6044. Cc: A, D, M, V; Cd: M, R, V. 2ª/6ª 11h30/14h30, sáb/dom 11h30/15h30. Variada/bufê.

Trechos de poemas de Mário Quintana decoram o belo casarão, que também funciona como biblioteca (mais de 5 mil livros podem ser folheados durante o almoço ou emprestados). A cada dia as receitas homenageiam um país diferente.

Madalosso

Av. Manoel Ribas, 5875 (Sta. Felicidade), tel. (41) 3372-2121, madalosso.com.br. Cc: A, D, M, V. Cd: M, R, V. 2ª/sáb 11h30/15h e 19h/23h, dom 11h30/15h30. Italiana/rodízio.

Tudo, no maior restaurante do Brasil, tem grandes proporções: os nove gigantescos salões recebem até 4 600 pessoas e os pratos italianos (polenta, frango à passarinho, risoto e espaguete, entre eles) mal cabem na mesa. O banquete ainda conta com massas servidas no sistema de rodízio.

Tradicional coral e queima de fogos

Foto: Divulgação

O QUE VER?

Centro Histórico (roteiro completo)

» Com o projeto de revitalização a todo vapor, o Centro Histórico tornou-se um dos melhores passeios de Curitiba. Comece a caminhada pelo Solar do Barão (Rua Br. do Serro Azul, tel. (41) 3321-3240, 3ª/6ª 9h/18h, sáb/dom 12h/18h), um prédio de 1883 que funciona como centro cultural (não deixe de conhecer a gibiteca, uma das maiores do país), e pela Casa de Alfredo Andersen (Rua Mateus Leme, tel. (41) 3323-5148, 3ª/6ª 9h/18h, sáb/dom 10h/16h), quase vizinha. A antiga casa do pintor norueguês, que viveu em Curitiba por boa parte do século 20, guarda os objetos de seu antigo ateliê intactos.

» Siga, então, para a parte mais fervida do Centro: no largo da Ordem, que tem uma tradicional feira de artesanato e antiguidades aos domingos, visite a Casa Romário Martins, tel. (41) 3321-3265 (3ª/6ª 9h/12h, sáb/dom 9h/14h, 15h/18h), um antigo armazém de 1874 que hoje funciona como salão para mostras culturais, o famoso Bar do Alemão e a Igreja da Ordem. Pequenina, ela foi erguida em 1737 e ainda é palco de missas em latim aos domingos, às 10h. Ao lado, na antiga sacristia da igreja, funciona o Museu de Arte Sacra, tel. (41) 3321-3265 (3ª/6ª 9h/12h, 13h/18h, sáb/dom 9h/14h), que guarda relíquias como a poltrona usada pelo então papa João Paulo II em sua visita à cidade, em 1980.

» Subindo a rua Claudino do Santos você encontra o Memorial Curitiba, tel. (41) 3321-3327 (2ª/6ª 9h/12h, 13h/18h, sáb/dom 9h/15h), grande salão de exposições que também exibe dois altares barrocos do século 18. Continuando a subida, chega-se à praça Garibaldi, famosa pelo relógio de flores (um relógio de sol feito de plantas). Ali fica a Igreja do Rosário, construída no século 18 por escravos, a Fundação Cultural Palacete Wolf, de 1887, que sedia cursos e peças de teatro infantis nas manhãs de domingo, e o Solar do Rosário, tel. (41) 3225-6232 (2ª/6ª 10h/20h, sáb/dom 10h30/13h), prédio do séc. 19 que virou complexo cultural com galeria de arte, casa de chá, livraria e belo jardim.

» Mais à frente, a praça João Cândido reúne o Museu Paranaense (R. Kellers, 289, tel. (41) 3304-3300, 3/6ª 9h/17h, sáb/dom 11h/15h), o Palácio Garibaldi (séc. 19), que só pode ser apreciado por fora, e uma boa parada para o almoço: o restaurante Madero (Av. Jaime Reis, 262, tel. (41) 3013-2300, 2ª/6ª 12h/15h e 19h30/0h, sáb 12h/16h e 19h/0h, dom 12h/23h), que serve carnes e hambúrgueres.

» Um pouco mais distante desse circuito histórico, o belíssimo Paço da Liberdade (R. XV de Novembro, tel. (41) 3234-4200, 3ª/6ª 10h/21h, sáb 10h/18h, dom 11h/17h) é um prédio de 1916 que, recém-restaurado, virou uma unidade do SESC e recebe shows e boas mostras de arte.

VEJA TAMBÉM

Museu Oscar Niemeyer

O famoso museu em formato de olho tem acervo permanente com obras contemporâneas (muitas delas de artistas conceituados no Paraná, como Poty Lazzarotto). Mas, antes de chegar lá, você passa por um prédio retangular, com uma rampa: na parte de cima há 9 salas de mostras temporárias; na de baixo, um pátio de esculturas, com obras de Tomie Ohtake e Erbo Stenzel, e espaço dedicado ao arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou o museu. A torre, que leva ao “olho”, tem mostras fotográficas. R. Mal. Hermes, 999 (Centro Cívico). Tel. (41) 3350-4400. 3ª/dom 10h/17h30. R$ 4.

Jardim Botânico

O mais belo parque de Curitiba é conhecido pela grande estufa transparente, inspirada num palácio de cristal londrino e recheada com mais de 50 espécies de plantas da mata Atlântica. Mas ela não é a única atração: recém-inaugurado, o Jardim das Sensações (3ª/dom 9h/17h) convida o visitante a vendar os olhos e, guiado por um corrimão, conhecer as características de 50 plantas por meio do toque e do cheiro. R. Ostoja Roguski (Jd. Botânico). Tel. (41) 3264-6994. 6h/20h. Grátis.

Parque Tanguá

Depois de passar por um lindo jardim chega-se ao mirante, ou melhor, a duas torres com vista espetacular para os fundos do parque – onde há um lago, uma cachoeira artificial e uma grande área verde. Na parte baixa, um túnel escavado na rocha, que faz a ligação entre duas antigas pedreiras, também é atração. R. Dr. Bemben (Pilarzinho). Tel. (41) 3352-7607. Funciona 24h.

Passeio de trem pela Serra do Mar

Em 1885, quando foi inaugurada, a ferrovia que liga Curitiba a Morretes servia apenas para o transporte de produtos agrícolas. Hoje, os trens vivem cheios de turistas: o cênico passeio de 3h passa por pontes, túneis construídos nas rochas e belas paisagens da serra. A viagem pode ser feita em vagões econômicos (R$ 39), turísticos (R$ 66, com lanche e guia), executivos (R$ 96, com janelas maiores, lanche e guia bilíngue) ou nas litorinas (R$ 270, com janelas e poltronas ainda maiores e ar-condicionado) – camarotes, que estão sendo revitalizados, devem começar a ser usados em breve. Todos os passeios saem diariamente de Curitiba às 8h15, e a volta pode ser de trem (R$ 39 a R$ 64), ônibus (R$ 13) ou van (R$ 35). Aos domingos, a viagem segue até Paranaguá. Serra Verde Express, serraverdeexpress.com.br.