Varal ideal para apartamentos pequenos

Varal de parede colocado sobre o tanque

Foto: Dreamstime

As áreas de serviço estão ficando cada vez menores. Isso significa que o seu cantinho de estender roupa fica pequeno demais para colocar as peças de toda a família. Nós ajudamos você a resolver esse problema mostrando cada um dos tipos de varal disponíveis no mercado. Eles podem ser portáteis, de teto, retráteis… A escolha depende do espaço disponível. Veja o modelo ideal para você, entre as melhores opções descritas abaixo:

. Lavanderias fechadas: varal de teto

Alguns modelos são fixos. Outros possuem cabos de sustentação que possibilitam o movimento vertical. São facilmente encontrados em hipermercados e lojas de material de construção. Prefira os de alumínio aos de ferro esmaltado.

. Para espaços pequenos: varal sanfonado

Costuma ser instalado sobre o tanque, mas é perfeitos para áreas de serviço pequenas e até mesmo cozinhas. Ele é fixado com buchas e parafusos e possui de 7 a 12 varetas. Assim, você pode estender peças que não devem ser torcidas. Como esse modelo não suporta muito peso, pendure as roupas mais pesadas perto da parede.

. Para varandas abertas: varal de chão

Ótima alternativa para quem precisa estender roupa na sacada, porque não é visto de fora da casa ou do prédio. Graças às dobradiças, pode ser colocado em qualquer cômodo. Disponível em madeira, alumínio ou ferro esmaltado.

Estenda a roupa de verdade!

. Prefira os pregadores de plástico em vez do uso de pregadores de madeira, pois eles acumulam umidade e, com ela, sujeira. Os modelos de plástico podem ser lavados e duram mais.

. Bata bem as peças antes de estendê-las no varal, pois, quanto mais esticadas elas secarem, menor o tempo de ferro de passar ligado. Assim, você economiza energia.

. Pendure camisas sociais em cabides no varal.

. Prenda as calças pela barra.

. Passe um pano úmido na corda do varal, assim a poeira não se acumula e não suja a roupa.

. Ponha a peça pelo avesso e ela não desbotará.o do corpo da matéria