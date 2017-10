Vale a pena casar de novo?

Você educou os filhos e tem uma vasta experiência profissional – quem sabe não está até pensando em abrir uma empresa para aproveitar tudo o que aprendeu? Se por um motivo ou outro está solteira, você sabe que não precisa de companhia para ser feliz. Mas, caso o amor bata à porta, pode ter certeza: um relacionamento nessa fase da vida pode fazer muito bem.

Já faz tempo que caiu por terra a lenda de que atividade sexual depois da menopausa não é tão estimulante quanto antes. As alterações hormonais acontecem, mas não implicam necessariamente em perda de prazer.

A mulher de 50 anos foi casada dentro de um contexto que sofreu profundas modificações. “Essa geração se casava muito cedo, havia grande castração quanto à sexualidade. Nesse sentido, um novo casamento, para a mulher de 50 anos, tem a vantagem de livrá-la das amarras a que antes foi submetida. Tudo isso a faz livre para uma vivência de seus próprios desejos e liberdade para a sua satisfação pessoal”, afirma Karina Simões de Moura, psicóloga com 20 anos de experiência.

Além disso, os relacionamentos podem trazer cumplicidade e novas experiências, inclusive com viagens e passeios. “O amor pode proteger a saúde mental e física. Uma das razões para ter um relacionamento é contar com um companheiro ou uma companheira com quem se possa compartilhar a vida, alguém com quem ser íntimo”, diz a psicóloga e terapeuta de famílias e casais Flávia Diniz Roldão, de Curitiba. “Hoje, as pessoas têm maior liberdade de escolha, em alguns casos rompendo com estereótipos sociais”, ela acrescenta.

Mudanças de hábitos

Manter um relacionamento, em qualquer idade, exige disposição. Seja em um casamento recente ou antigo. E as experiências anteriores podem ajudar, pois você já está escaldada, sabe que o convívio não é feito exclusivamente de momentos agradáveis.

“O papel da mulher no casamento mudou substancialmente. A possibilidade de viver algo com maior liberdade, sem preconceitos e tabus, aguça o desejo de pessoas com mais de 50 anos viverem o que antes lhes foi negado. A mulher de 50 anos testemunha a vivência da autonomia de outras mulheres e o que era objeto de seu desejo reprimido aflora numa nova perspectiva concreta”, conta Karina.

Você pode muito bem deixar de lado manias antigas e hábitos que atrapalharam outras relações no passado. Ciúmes excessivos ou falta de disponibilidade para fazer atividades físicas, por exemplo, devem ficar para trás. Por outro lado, se você está casada há muito tempo, repensar a relação pode ser saudável. Quando os filhos estão adultos e não precisam mais de tanta atenção dos pais, possibilita acertar o relacionamento ou mesmo descobrir novos caminhos. “Para as mulheres independentes, que trabalharam a vida toda, não basta ter um marido, elas querem um companheiro”, diz Flávia Diniz Roldão.

Casamentos antigos podem ser revitalizados. Novas relações podem surgir. O importante mesmo é aproveitar essa fase para viver novas experiências, incluindo novas amizades e novos contatos profissionais. Afinal, você acabou de chegar à meia-idade – isso pelo menos segundo uma pesquisa do grupo britânico Benenden Health, que aponta que essa fase, que antes se iniciava aos 40 anos, agora só começa aos 53. Você tem uma vida inteira pela frente!