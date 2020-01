Vaidade materna

Sobrancelhas limpas

O olhar já está cansado, e a sobrancelha não ajuda. Melhor é tirar a pinça do fundo da gaveta e eliminar pelinhos indesejados. Não é recomendável desenhar a sobrancelha, apenas “limpar” os pelos em excesso. “Penteie os fios e, com um lápis branco, contorne o desenho da sobrancelha. Retire apenas os fios que estiverem para fora”, explica a designer de sobrancelhas Carla Cabral.

Manicure express

Comece passando um creme próprio para amolecer as cutículas e, em seguida, empurre-as com uma espátula. “Quem não tem prática não deve tirar a cutícula. É perigoso se machucar”, afirma a manicure Roseane Marinho. Se for cortar as unhas, prefira o formato quadrado, que evita que elas encravem. Depois é só lixá-las no tamanho de que mais gosta. E, para evitar bolinhas no esmalte (que se formam por causa do clima quente), lave as mãos com água gelada antes de começar a esmaltar.

Hidratação no cabelo

Unhas e cabelos tendem a enfraquecer após o parto, por isso é bom ter em casa sua máscara capilar preferida antes mesmo de o bebê nascer. Para uma hidratação mais profunda, coloque uma toalha quente por cima. “Cuidar de si ajuda a mulher a se sentir melhor nessa fase”, afirma Shirley Hilgert, do blog Macetes de Mães.