Vaidade infantil em excesso: como evitar?

Explique para sua filha que ela não precisa usar coisas de adultos para ficar mais bonita

Infelizmente é comum vermos crianças usando esmalte, batons muito fortes e roupas e sapatos iguais aos dos adultos. Há também aquelas que vestem roupas muito chamativas e até sensuais antes de chegar à idade em que esse comportamento é aceitável.

Segundo a psicóloga Suara Bastos, os pais não devem incentivar, e o mais recomendável é evitar esses excessos na criançada. Procure encontrar um meio-termo entre os valores que quer ensinar à sua filha e o que ela deseja neste momento.

Um batom clarinho, especial para crianças, pode deixá-la alegre. É normal que ela queira usar as mesmas coisas que as amigas, pois nessa fase ela sente necessidade de se identificar com o grupo ao qual pertence.

Converse, explicando que alguns produtos não são bons para a idade dela e que, por isso, não deixará que os use ainda.

Lembre-se: você pode – e deve – colocar limites, mas também ceda um pouquinho.