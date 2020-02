Use rolhas de cortiça para criar diferentes objetos de decoração

Descanso de panela, porta-retrato, tapete de banheiro, enfeite de janela: basta usar os pedacinhos de cortiça que você já tem em casa para criar esses (e outros) objetos.

O que você precisa

· Rolhas, furadeira e faca pequena (você já tem em casa);

· Folha de cortiça e cola instantânea;

· Fita de cetim e barbante colorido.

Monte um jogo de descanso original: você vai precisar de rolhas e fitas

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Pode vir quente

Para não queimar a toalha na hora de levar panelas ou travessas à mesa, monte um jogo de descanso original: cole quatro rolhas, formando um quadrado – ele será o centro da peça. Depois grude quantas rolhas desejar nas laterais. A fita de cetim dá um toque de sofisticação.

Suas visitas vão adorar este porta-retrato

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Moldura fina

Renove o seu porta-retrato predileto num piscar de olhos utilizando rolhas de duas tonalidades diferentes. Faça assim: corte-as ao meio, deixando todas com a mesma altura. Depois cole os pedacinhos alternadamente na moldura.

Cole um cristal no barbante, entre os nós e as rolhas. Fica um charme!

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Doce balanço

Personalize as janelas da sua casa com esta cortina. Faça um furo estreito no centro das rolhas com uma furadeira. Corte o barbante da altura do varão até um palmo abaixo do parapeito. Em seguida, passe o fio pelos orifícios e dê um nó nas extremidades das rolhas para fixá-las. Finalize amarrando cada fio no varão.

Rolhas de cores e modelos diferentes deixam a peça mais divertida

Foto: Bruno Carvalho / Empório Fotográfico

Pise no macio

Dê um toque rústico ao banheiro da criançada com este tapete de 45 cm x 65 cm. Criá-lo é muito fácil: cole as rolhas enfileiradas sobre uma folha de cortiça – material antiderrapante e que não estraga em contato com a água.