Use a timidez a seu favor

Foto: Dreamstime

Ao falar em público você sua frio e fica com as bochechas vermelhas? Nos encontros sociais, tem dificuldade de ser você mesma? Saiba que essas características, em vez de atrapalharem sua vida profissional, podem ajudar – e muito.

Entre as vantagens, está o fato de que uma pessoa tímida fica mais calada e tem mais tempo para pensar antes de dar uma opinião. “Profissionais com esse perfil são menos dispersos e tendem a investir em sua preparação para se sentirem mais seguros”, explica Monah Saleh, gerente de transição de carreira da Thomas Case & Associados. Aí é só juntar suas habilidades às dos colegas extrovertidos: todo mundo ganha.

Mas eu morro de vergonha…

Como uma pessoa tímida pode “vender” seu próprio trabalho? Se é difícil mostrar sua capacidade para a chefia quando está empregada, nos processos seletivos a timidez atrapalha ainda mais. Prepare-se:

Faça exercícios de relaxamento antes de situações estressantes. Lembre-se: é preciso respirar com calma e profundamente.

Difícil controlar a ansiedade? Pois fica mais fácil se você usar a seu favor os pontos positivos desse jeito mais reservado de ser. Aqui vão três deles: poder de concentração, criatividade e capacidade de observação.

Sozinha pode ser mais difícil. Se estiver complicado superar alguns desses bloqueios, procure um profissional. Fazer terapia pode ajudar a superar o medo de falar em público, por exemplo.

Aprenda com os mais extrovertidos!

Assim como você tem muito a ensinar com seu jeito calmo, observar colegas que se comunicam com facilidade é bem legal. Veja o que aprender:

· Repare como eles falam com entusiasmo. Todos têm paixões. Lembre-se de quais são as suas, concentre sua energia e fale com naturalidade sobre o que adora.

· Extrovertidos tendem a tomar decisões rapidamente, mesmo que sejam impulsivas demais. Quando não der tempo de pensar por horas, você pode usar essa “técnica”. Dá certo!