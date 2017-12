Universidade disponibiliza arquivos de Gabriel García Márquez

O centro de documentação literária da Universidade do Texas disponibilizou gratuitamente 27,5 mil documentos com arquivos do escritor colombiano Gabriel García Márquez (1927-2014). Entre os itens estão manuscritos, cadernos, cartas e fotos.

Em 2014, logo após a morte no México do escritor de “Cem Anos de Solidão” e “O Amor nos Tempos do Cólera”, entre outros, o centro adquiriu os arquivos por US$ 2,2 milhões.

O material colocado à disposição corresponde a cerca de metade do que a universidade possui e pode ser acessado por meio de um buscador bilíngue espanhol e inglês.

Parte do material é inédita e inclui manuscritos de dez livros e um texto destinado ao segundo volume de suas memórias, que nunca foi publicado. O trabalho de digitalização levou 18 meses.

Uma das personagens femininas mais importantes da literatura mundial aparece na obra de García Márquez, Prêmio Nobel de Literatura de 1982. É Úrsula Iguarán, chefe da casa dos Buendía em “Cem Anos de Solidão”, romance de cerca de 500 páginas e sete gerações de uma família.

Leia também: Sobremesas para o Natal