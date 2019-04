Um casamento com decoração cor de rosa de tirar o fôlego!

Eurídice Cavalcante tinha 14 anos quando conheceu André Valente, de 18 anos, na academia. Anos depois, o Instagram uniu novamente o casal. Uma mensagem inbox e eles nunca mais se afastaram.

E foi no fim de 2018 que eles decidiram trocar votos em uma cerimônia cheia de estilo. Fugindo dos tons tradicionalmente usados, os noivos investiram em uma decoração em tons de rosa. Afinal, quem disse que casamento não pode ser cor de rosa?

“O rosa tem forte influência sobre a minha vida, pois trabalho com festas de 15 anos. Eu não queria que ficasse tudo rosa, então busquei combinar a cor com flores em tons de branco e verde e detalhes de preto para tornar a proposta mais clássica e unissex”, contou Euridice.

Abusando do uso de flores naturais, o casal criou um cenário romântico e aconchegante, para que a experiência dos convidados fosse a mais familiar possível.

Um dos grandes desafios da organização foi adaptar um buffet tradicional para atender às demandas dos noivos, que incluíam um cenário grande de bolo, uma área para receber 300 convidados sentados, outra área separada para quem quisesse curtir as bandas e uma área para as crianças.

Para a noiva, o que mais marcou no casamento não foi a decoração ou as atrações, mas a experiência em s. “Como é bom se sentir querida. Como é bom ver seus amigos todos lindos, sorrindo, festejando a sua alegria. Foi bom demais chegar toda linda e ainda ver meus fornecedores dedicados trabalhando todos os detalhes possíveis apenas para me ver feliz. Isso é muito gratificante e não tem dinheiro no mundo que pague”, contou.

Lista de fornecedores:

Igreja: Pequeno Grande

Celebrante: Padre Fernando

Buffet: Tekas Buffet – Salão Prattes

Decoração: Jackeline Kato

Estrutura: Luz e Cia

Atrações: Banda Acaiaca, Suelen Reinald & Banda, Bateria Batuque Bacana e Anderson Vass

Foto: Glauber Albuquerque

Filmagem: DvM Films

Bolo: Magnificake

Chocolates: Paloma Chocolates

Comidinhas: Valdih Chocolates (Mesa de Chocolates com Morango), Adriana Chocolates (petit four doce), Salandas Café (Cafeteria), Delicious Gourmet (Pizzas), Oh My Candy (Açai e creme de ninho)

Coqueteis: Coktelitas

Espumantes: Adega Aldeota (Tévere Brut)

Convites: Fartes Convites

Papelaria: Caixa e Cia

Foto Cabine: Mídia Click

Espaço Infantil: Anima Show

Óculos: Sr Oculos

Som: Claudio Raulino

Gerador: Rental Geradores

Vestido da Noiva: Atelie Francinete Valente

Produção: Vandinha Silveira

Traje Noivo: Balreis