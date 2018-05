Tricotin na decoração de festa: dicas para aderir à tendência

Buscando decorações cada vez mais afetivas e personalizadas, muitos pais têm optado por incluir detalhes handmade na composição dos cenários da festa.

Também conhecido como “rabo de gato” e “i-cord”, o tricotin tem despontado como forte tendência para dar mais charme à mesa do bolo. O nome diferente pode até causar estranhamento, mas você certamente já se deparou nas redes sociais com imagens de enfeites feitos com essa técnica.

A técnica usa o tricô para criar silhuetas, nomes e formas a partir de um círculo de 4 pontos com a lã. O tubo formado é preenchido com arame para dar mais estabilidade às formas criadas.

A técnica é uma boa alternativa para a confecção de centros de mesa e porta-guardanapos personalizados no tema da festa. Os detalhes em tricotin podem também ser colocados em vasos para decorar a mesa dos convidados.

Contudo, o uso mais comum para o tricotin nas festas infantis é inserir o nome e a idade do pequeno sobre a mesa ou no painel. Formas delicadas, como balões, corações, estrelas e animais também podem ser incluídas no enfeite.