Transforme sua casa em um recanto de paz

Deixe sua sala mais charmosa e ainda harmonize as energias do ambiente

Foto: Dreamstime

Sua família merece uma casa aconchegante e que transmita paz. Com alguns elementos simples é possível transformar seu lar em um lugar ainda mais gostoso.

Jardim japonês

Os jardins japoneses são famosos recantos de paz. Em miniatura, eles também podem se manter fiéis à tradição e servir para harmonizar as energias e manter a família unida e equilibrada. Seja você a paisagista e movimente as pedrinhas ou faça desenhos de formas variadas com a vassourinha. Enquanto “brinca” de criar novas formas, você relaxa.

Seu banheiro pode ficar mais cheiroso e bonito com cristais de lavanda

Foto: Dreamstime



Cristais de lavanda

Banheiro cheiroso é tudo de bom! Para isso, aposte em essências relaxantes e gostosas. Coloque cristais de lavanda dentro de uma vasilha e decore o local com elementos da mesma cor: toalha, saboneteira, potinhos… Deixe raminhos da planta em cima da bancada, para enfeitar. O vapor do banheiro espalhará o perfume por toda a casa!

Crie um clima aconchegante colocando velas perfumadas na casa

Foto: Dreamstime



Velas perfumadas

Símbolos de energia, pureza e relaxamento, as velas ficam lindas em qualquer cômodo, mas requerem atenção extra se houver crianças ou animais de estimação por perto. Para evitar acidentes, deixe-as sobre pratos com água e lembre-se de apagar uma por uma antes de ir dormir.

Faça um pequeno altar na sua casa para trazer paz

Foto: Rafael França



Imagens de Buda

Os budistas costumam ter um altar em casa, mas você nem precisa de muito espaço para atrair essa bênção milenar. Na mesa do jantar ou no rack da TV, coloque uma ou várias imagens de Buda e recorra a esse cantinho quando estiver em busca de sossego e iluminação.

Que tal reservar um cantinho espiritual na sua casa?

Foto: Dreamstime / Leo Ferreira



Mensageiro dos ventos

De acordo com a lenda, esse sino transforma a energia do ambiente usando os elementos da natureza. Coloque-o perto de portas e janelas, onde bata vento. Os de bambu produzem um som mais grave do que os de metal ou cerâmica, escolha seu som preferido!

Canto espiritual

Anjos, santos, fadas, gnomos, cristais, incensos, mandalas… Não importa qual seja a sua crença, há espaço na decoração para todas as manifestações de espiritualidade. Procure agrupar esses objetos num cantinho especial para reforçar seu poder sobre o bem-estar de toda a sua família.