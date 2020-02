Top 5 Pedro Franco: o melhor do design

Apple Store no Central Park, em Nova York: vidro de cabo a rabo

Hotel descolado, museu inusitado, loja bacana, restaurante com a vista lindíssima do rio Sena. Estes são alguns dos favoritos de Pedro Franco, designer e proprietário da Loja Conceito A Lot Of, em São Paulo.

Pedro elegeu seu top 5 design, com algumas cidades super bacanas e oito opções de lugares imperdíveis para todos os amantes de design e da arte!

Abra a agenda e anote, para não esquecer nenhum nas suas próximas viagens!