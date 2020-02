Top 5 livros que não podem faltar na estante, por Heloísa Seixas

1.Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Os livros de Austen são tão apaixonantes que viciam. Este traz uma daquelas tramas de amor e desencontros que nos deixam colados às páginas. Não dá pra largar. E sua história rendeu um filme belíssimo, com o premiado roteiro da atriz Emma Thompson

2.A casa das Sete Torres, de Nathanael Hawthome. Caso típico de livro que começa devagar, chegando às vezes a parecer um pouco monótono, até que, de repente, a narrativa entra num ritmo vertiginoso- e somplesmente espetacular. É uma obra-prima, tanto quanto A Letra Escarlate, do mesmo autor.

3. As minas do Rei Salomão, de H.Rider Haggard. Ele é o pai da literatura moderna de aventura e, por consequência, de todo cinema do gênero- lendo seus livros, parece que estamos assistindo a Os caçadores da Arca Perdida.

4. O Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Foi o primeiro livro que li, ainda adolescente. Fiquei tão impressionada que transformei a personagem Luísa em amiga imaginária.

5.A fazenda Africana, de Isak Dinesen. Livro de memórias, tem toda a elegância e delicadeza da escrita de Karen Blixen(verdadeiro nome de Dinesen). E rendeu também um belo filme, Entre dois amores, com Meryl Streep e Robert Redford