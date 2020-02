Top 5 Galerias por Graziela Calfat

No detalhe, Graziela Calfat

Foto: Frank Kalero

A fim de curtir um circuito artístico e cultural nestas férias?

Graziela Calfat, diretora executiva da ROJO®NOVA (mostra cultural feita em parceria com a revista espanhola Rojo, que passou por São Paulo em 2010) indica o Top 5 com os seus espaços de arte favoritos ao redor do mundo.

PS1 Contemporary Art Center, em Nova York, nos EUA

“Sempre passo lá quando estou em Nova York, mas gostei de uma visita em particular: em Setembro de 2008, quando vi a mostra Arctic Hysteria : New Art from Finland. Em geral, tem shows contemporâneos bem ecléticos e com uma curadoria interessante. Gosto de ir la no verão, quando fazem shows e montam uma ‘prainha’ nova-iorquina muito astral.”

22-25 Jackson Ave, esquina com 46th Ave

Long Island City, NY 11101

ROJO® Artspace, em Milao, na Itália

“Tem uma curadoria que dá espaço para jovens artistas da vanguarda internacional. O espaço é pequeno e despretencioso, com exposições sempre instigantes, numa zona emergente das artes e da moda de Milão.”

Via Tortona, 17

20144 Milano, Itália

02 45495875

SINCE .UPIAN. Artspace, em Paris, na França

“Um charmoso espaço dentro de uma agência interativa, fora do circuito tradicional das artes, com uma curadoria afiada. É ousado e traz artistas muito bacanas de todo o mundo. A simpatia do dono Laurent Cairoli é contagiante.”

211 rue Saint-Maur

75010 Paris

since@upian.com

Full Pull Festival, em Malmö, na Suécia

“Festival radical experimental para iniciados, com diversos estilos musicais e instalações artísticas sonoras. Muito barulho, intercalado com gemas acústicas e melódicas como Ljudbilden & Piloten , que é um exemplo de folk experimental brilhante.”

*o festival acontece simultaneamente em vários lugares de Malmö

SONAR, em Barcelona, na Espanha

“Festival pioneiro em trazer o novo em música e multimídia internacional. Nas quintas-feiras de dia, tem programação mais artística e menos baladeira. Para a galera que gosta de balada, a dica é o Sonar by night.”