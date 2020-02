Thaila Ayala acredita que pode fazer a diferença

Thaila Ayala e capa da edição de janeiro da revista GLOSS

Foto: Reprodução/GLOSS

Ela tem história de novela, mas está longe de ser uma mocinha sem sal. Dona de opiniões fortes, Thaila Ayala é capa da edição de janeiro 2011 da revista GLOSS e dá uma entrevista reveladora – coisa rara entre as atrizes globais.

“Vocês vão achar que estou louca, mas, no momento, quero ser abduzida!”, confidencia a estrela. No bate-papo, Thaila expõem seus anseios por acreditar que, como pessoa pública, pode ajudar a melhorar a vida de todos. Uma das razões que a faz pensar em outros planetas é justamente essa: ter um lugar mais justo para viver.

“É um momento extremo de falta de educação e violência. Você está no trânsito e, de repente, o motorista da frente abre o vidro e atira lixo na rua. Me dá vontade de passar com um trator por cima na hora”, admite.

Atualmente no elenco da trama global “Ti-ti-ti”, na pele da ardilosa Amanda, a atriz batalhou muito para chegar à TV. Nascida em Presidente Prudente (SP) em uma família pobre, trabalhou como babá e saiu de casa aos 13 anos para seguir a carreira de modelo. Aos 17 anos, Thaila viveu um drama familiar: o pai dela se suicidou.

Convivendo com a vida após a morte sem neura, Thaila acredita que todos carregam um carma. “O meu deve ser ajudar drogados. Já fiz muito. Se você soubesse quanto passo mal só de ouvir a palavra ‘cocaína'”, afirma.

A GLOSS de janeiro também tem entrevista com a pop star Rihanna

Foto: Reprodução/GLOSS

Rihanna

Outra entrevista da edição de janeiro da publicação é a cantora Rihanna. A baixa autoestima entre os jovens é um dos tópicos abordados pela artista.

“Tive algumas neuras quando era criança. Eu me achava magra demais, queria ter coxas grossas como as da minha mãe e durante um bom tempo sofri muito por isso. Hoje tenho as pernas tão sonhadas. Na verdade só estou contando isso para mostrar que não sou perfeita, mas me aceito assim mesmo e espero servir de exemplo. Porque existem jovens que não percebem o quanto já são lindas”, conta Rihanna.